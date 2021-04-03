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Данные Минздрава Беларуси
03.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК данным нашего Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тысяча 371 пациент с COVID-19, умерли - 9, выписаны - 1 тысяча 423.
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К данным нашего Минздрава. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 тысяча 371 пациент с COVID-19, умерли - 9, выписаны - 1 тысяча 423.
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