Правозащитники: студента БНТУ задерживали из-за ленточек на рюкзаке. В вузе был день открытых дверей

Источник материала: Tut.by

В Минске в субботу, 3 апреля, задерживали студента БНТУ из-за ленточек на рюкзаке, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна». Парня позже отпустили, так как он несовершеннолетний.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

«Сегодня непосредственно на территории БНТУ был задержан студент за ленточку на рюкзаке», — сообщает «Весна». По данным правозащитников, парня задержали представители Советского РУВД, при этом присутствовал представитель университета.

По данным правозащитников, на студента составили протокол за административное правонарушение. «Так как студент несовершеннолетний, его отпустили», — сообщат правозащитники со ссылкой на студенческий телеграм-канал.

3 апреля в БНТУ проходил день открытых дверей.