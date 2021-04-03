|
Правозащитники: студента БНТУ задерживали из-за ленточек на рюкзаке. В вузе был день открытых дверей
03.04.2021 19:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в субботу, 3 апреля, задерживали студента БНТУ из-за ленточек на рюкзаке,
«Сегодня непосредственно на территории БНТУ был задержан студент за ленточку на рюкзаке», — сообщает «Весна». По данным правозащитников, парня задержали представители Советского РУВД, при этом присутствовал представитель университета.
По данным правозащитников, на студента составили протокол за административное правонарушение. «Так как студент несовершеннолетний, его отпустили», — сообщат правозащитники со ссылкой на студенческий телеграм-канал.
3 апреля в БНТУ
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники: студента БНТУ задерживали из-за ленточек на рюкзаке. В вузе был день открытых дверей
В Минске в субботу, 3 апреля, задерживали студента БНТУ из-за ленточек на рюкзаке, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна». Парня задержали, как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)