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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейцам предлагают вакцинные туры в Россию В России набирает популярность новый вид туризма - вакцинные туры. Так, например, турецкие операторы предлагают своим гражданам отправиться в Москву за прививкой...

В России набирает популярность новый вид туризма - вакцинные туры. Так, например, турецкие операторы предлагают своим гражданам отправиться в Москву за прививкой "Спутник V" по цене чуть более тысячи евро. В Европе стоимость такого тура от полутора до трех тысяч евро. И желающих уже немало. На подобные программы поступили заявки от граждан Молдовы, Румынии, Украины, Греции и стран Латинской Америки. Популярность связана с тем, что из-за нехватки препаратов во многих странах вакцинируют в первую очередь медиков и пенсионеров. Остальные вынуждены ждать. А в России сделать прививку можно в любой поликлинике независимо от социального статуса.