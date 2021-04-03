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Европейцам предлагают вакцинные туры в Россию

03.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В России набирает популярность новый вид туризма - вакцинные туры. Так, например, турецкие операторы предлагают своим гражданам отправиться в Москву за прививкой "Спутник V" по цене чуть более тысячи евро. В Европе стоимость такого тура от полутора до трех тысяч евро. И желающих уже немало. На подобные программы поступили заявки от граждан Молдовы, Румынии, Украины, Греции и стран Латинской Америки. Популярность связана с тем, что из-за нехватки препаратов во многих странах вакцинируют в первую очередь медиков и пенсионеров. Остальные вынуждены ждать. А в России сделать прививку можно в любой поликлинике независимо от социального статуса.

 
 
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В России набирает популярность новый вид туризма - вакцинные туры. Так, например, турецкие операторы предлагают своим гражданам отправиться в Москву за прививкой...
 
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