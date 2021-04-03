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"Неделя леса - 2021"

03.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Весна - символично начало новой жизни и обновления. И уже традиционно именно весной белорусы заботятся о порядке. В стране стартовала "Неделя леса". Продлится она по 10 апреля. В этом году акцию приурочили к Году народного единства. Анастасия Бенедисюк продолжит тему.

Пройдут десятки лет, эти саженцы станут большими деревьями. Насладиться ароматом хвои или за грибами сюда повзрослевшие сегодня помощники будут приезжать уже со своими семьями. Большое дело одного выходного дня станет традицией.

Ель, сосна, береза - традиционно это самые популярные породы деревьев. Их еще называют лесообразующими. В прошлом году, кстати, во время акции новый лес был создан на площади около 5,5 тысячи гектаров.

Итоги этой "Недели леса" предугадать сложно. В Минлесхозе отмечают, что желающих оказалась больше, чем планировали. К тому же год для ведомства знаковый, посвящен именно лесным культурам.

Десант аппарата Минлесхоза орудовал сегодня на просторах Пуховичского района. Итог субботы - 100 тысяч новых деревьев.

По-соседству (в 12 километрах), пройдя предварительно инструктаж, свою помощь старшим предложили воспитанники Руденской школы-интерната. В прошлом году на этой территории буйствовала непогода. В этом на месте бурелома заложили новый лес.

Каждый юный участник акции получил сувенир. Последовать их примеру может любой. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Там обеспечат всем необходимым и обозначат объекты, которые нуждаются в посадке деревьев.

 
 
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Весна - символично начало новой жизни и обновления. И уже традиционно именно весной белорусы заботятся о порядке. В стране стартовала "Неделя леса". Продлится она по...
 
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