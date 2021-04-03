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Праздничное пасхальное богослужение пройдет в Ватикане
03.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Буквально через несколько часов в Ватикане в соборе Святого Петра начнется пасхальная вигилия или всенощное пасхальное бдение. Его возглавит Папа Римский Франциск. Из-за пандемии все богослужения и обряды Страстной недели проходят здесь с участием лишь небольшого числа представителей духовенства и мирян. А уже завтра Папа со своего балкона обратится с традиционным посланием "Городу и миру".
Храм Гроба Господня открыли специально для пасхальной службы
В Великую субботу духовенство и верующие собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он был закрыт для посещений с июля прошлого года, однако к святому празднику его открыли.
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Буквально через несколько часов в Ватикане в соборе Святого Петра начнется пасхальная вигилия или всенощное пасхальное бдение. Его возглавит Папа Римский...
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