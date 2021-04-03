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Католики мира в ожидании Воскресения Христова

03.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты в католических храмах по всему миру начинают собираться верующие на пасхальные вигилии. Богослужение от захода до рассвета в субботний вечер отличается особенной торжественностью и продолжительностью. Священнослужители облачаются в праздничное одеяние, а верующие пребывают в молитвах, готовятся встретить главный праздник христианского календаря со светлыми и чистыми мыслями. Из архикафедрального костела Девы Марии к нам присоединяется Ольга Медведь.

Католики в ожидании чуда. Ведь навечерие Пасхи - кульминационный момент пасхального триденствия. Это литургическое воспоминание о ночи, когда Иисус воскрес из мертвых, освободив человечество от власти греха и смерти. Пасхальная вигилия начинается строго с наступлением темноты, не раньше, а все обряды должны завершиться до рассвета.

Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии уже заполняют верующие, больше людей будет, конечно, к службе, а начнется она в 21:45. И сегодня ее возглавит апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец. Для него эта пасхальная служба в новом статусе. Впервые

Великая суббота не только день тишины, но и последней подготовки перед празднованием. Сегодня с самого утра католики направлялись в святыни, чтобы освятить пищу, ведь на Пасху принято благословлять продукты для праздничной трапезы. В нарядно украшенных корзинках верующих  куличи, мясо, колбасы, соль, творожные изделия, и, конечно, крашеные яйца. Каждый элемент праздничных угощений символичен. Так, яйцо, например, символ жизни.

Католики - вторая по величине конфессия в нашей стране. Это вероисповедание официально пришло на земли современной Беларуси в конце XIV века. А на сегодня существует около 500 общин, 4 римско-католические епархии и Конференция католических епископов.

До главной пасхальной мессы именно в этой святыне остается менее часа, она открывает Святую ночь. И совсем скоро Великая суббота сменится светлым Воскресением Христовым. Верующие будут приветствовать друг друга долгожданным:   "Христос воскрес! Воистину воскрес!".


 
 
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В эти минуты в католических храмах по всему миру начинают собираться верующие на пасхальные вигилии. Богослужение от захода до рассвета в субботний вечер...
 
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