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С марафона чистоты второй месяц весны начала Минская городская организация БРСМ
03.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖелание сделать свою страну лучше и краше объединяет разные поколения. И надо отметить, молодежь именно в этом деле подает пример. С марафона чистоты второй месяц весны начала Минская городская организация БРСМ. Сегодня навели порядок в парке Медвежино. Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. К акции также присоединились представители Мингорисполкома и депутаты.
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Желание сделать свою страну лучше и краше объединяет разные поколения. И надо отметить, молодежь именно в этом деле подает пример. С марафона чистоты второй месяц...
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