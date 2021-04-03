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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С марафона чистоты второй месяц весны начала Минская городская организация БРСМ Желание сделать свою страну лучше и краше объединяет разные поколения. И надо отметить, молодежь именно в этом деле подает пример. С марафона чистоты второй месяц...

Желание сделать свою страну лучше и краше объединяет разные поколения. И надо отметить, молодежь именно в этом деле подает пример. С марафона чистоты второй месяц весны начала Минская городская организация БРСМ. Сегодня навели порядок в парке Медвежино. Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. К акции также присоединились представители Мингорисполкома и депутаты.