Источник материала: БT

Это расследование уже повергло многих ранее неверующих в шок и показало истинную правду.

В результате спецоперации белорусской контрразведки "Манкурты" был распутан целый шпионский клубок. Факты еще раз подтвердили - за беспорядками наших улиц видны уши конкретных заказчиков иностранных спецслужб.

Вербовщики иностранных спецслужб

Ниточки тянутся от спецподразделений НАТО к сбежавшим оппозиционерам, силовикам и блогерам-террористам. Наши коллеги на этой неделе показали в эфире фильм по следам спецоперации. Был пойман завербованный подполковник КГБ Алексей Хралович, который продавал информацию в Польшу. Дальше для польских покупателей был разыгран целый спектакль с якобы секретными архивами, который Хралович должен был передать своим вербовщикам, если ему помогут покинуть страну. Вербовщики, которые работают на иностранные спецслужбы, знакомые нам люди. Один из них создатель экстремистского телеграм-канала Степан Путило, который якобы работает исключительно на пожертвования. Однако, как выяснилось, за переданные данные он заплатил Храловичу 1 биткоин (сегодня это почти 60 тысяч долларов) и обещает вывезти информатора из Беларуси на дипломатической машине.

Вербовщики иностранных спецслужб

Путило не самостоятельный игрок. Он вербовщик, посредник между иностранными спецслужбами, на которые работает, и теми, кто обладает секретной информацией. Кроме архивов, "агента" просят достать имена других сотрудников, которых в дальнейшем иностранные спецслужбы захотят завербовать.

Борьба за агента, секретные сведения и деньги

Причем в стане сбежавших оппозиционеров идет борьба и за агента, и за секретные сведения, и за деньги, которые они смогут получить, передав полученные сведения иностранным спецслужбам. Сбежавший милиционер Игорь Макар готов обещать за папки не только крупные суммы валюты, жизнь в ЕС, но и высокие посты в Беларуси будущего.









"Данную информацию, вот которая у вас есть, вы можете сбросить полностью всю мне, плюс те коды, которые должны были сбросить Степану, чтобы он ее открыл только после того, когда я ему дам коды… Я вас представляю, вас представит Тихановская, вам полностью будет дана легитимность. Вы можете в силовом блоке заниматься каким-то направлением, а, может быть, даже я вас поставлю вообще на весь силовой блок. Я вас возьму тогда сразу же в серьезную структуру, официально вам объявлю о вашей легитимности. Вы будете в очень серьезной команде".

Как обрабатывают доверчивых и алчных, а потом пропускают их через мясорубку военной машины? Какие подразделения стоят за попытками устроить революцию в нашей стране? Расскажем завтра в "Главном эфире" .