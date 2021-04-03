Источник материала: БT

А сейчас поговорим об одном из ключевых приоритетов программы деятельности правительства в части реализации проекта "БелАЭС". К концу 2025 года объем потребления электроэнергии в целом по Беларуси вырастет до 44 миллиардов киловатт-часов, а это значит плюс 6 миллиардов к нынешнему значению. Рост потребления электроэнергии профильное министерство прогнозирует как за счет создания новых инновационных производств, так и модернизации действующих. А также строительства нового электрожилья, где и батареи, и вода греются от сети.



Сколько киловатт уже произвел первый энергоблок БелАЭС, какова степень готовности второго, насколько сможем в ближайшее время снизить зависимость от импорта природного газа? Об этом и не только расскажет Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в "Главном эфире" в это воскресенье.