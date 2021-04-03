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О росте потребления электроэнергии расскажет министр энергетики в "Главном эфире"
03.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
А сейчас поговорим об одном из ключевых приоритетов программы деятельности правительства в части реализации проекта "БелАЭС". К концу 2025 года объем потребления электроэнергии в целом по Беларуси вырастет до 44 миллиардов киловатт-часов, а это значит плюс 6 миллиардов к нынешнему значению. Рост потребления электроэнергии профильное министерство прогнозирует как за счет создания новых инновационных производств, так и модернизации действующих. А также строительства нового электрожилья, где и батареи, и вода греются от сети.
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А сейчас поговорим об одном из ключевых приоритетов программы деятельности правительства в части реализации проекта "БелАЭС". К концу 2025 года объем потребления...
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