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О росте потребления электроэнергии расскажет министр энергетики в "Главном эфире"

03.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А сейчас поговорим об одном из ключевых приоритетов программы деятельности правительства в части реализации проекта "БелАЭС". К концу 2025 года объем потребления электроэнергии в целом по Беларуси вырастет до 44 миллиардов киловатт-часов, а это значит плюс 6 миллиардов к нынешнему значению. Рост потребления электроэнергии профильное министерство прогнозирует как за счет создания новых инновационных производств, так и модернизации действующих. А также строительства нового электрожилья, где и батареи, и вода греются от сети.

Сколько киловатт уже произвел первый энергоблок БелАЭС, какова степень готовности второго, насколько сможем в ближайшее время снизить зависимость от импорта природного газа? Об этом и не только расскажет Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в "Главном эфире" в это воскресенье.

 
 
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А сейчас поговорим об одном из ключевых приоритетов программы деятельности правительства в части реализации проекта "БелАЭС". К концу 2025 года объем потребления...
 
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