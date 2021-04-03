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Великая суббота - день тишины у католических верующих





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямая трансляция праздничного богослужения в 21:45 на "Беларусь 1" Великая суббота - день тишины у католических верующих Великая суббота или день святого молчания сегодня у католиков всего мира. В канун Пасхи соблюдается...

Великая суббота или день святого молчания сегодня у католиков всего мира. В канун Пасхи соблюдается самый строгий пост -, готовятся встретить главный праздник христианского календаря со светлыми и чистыми мыслями.Какая атмосфера сейчас в католических храмах, узнаем уМы находимся у архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Сегодня с самого утра католики направляются в святыни, чтобы освятить пищу, ведь на Пасху принято благословлять продукты для праздничной трапезы.Место для этой традиции возле храмов, чтобы вместить как можно больше людей, в том числе в связи с эпидобстановкой. Выход священнослужителя организовали каждые полчаса или час, у каждого прихода по-разному. В нарядно украшенных корзинках верующих куличи, мясо, колбасы, хрен со свеклой и сметаной, соль, творожные изделия, и, конечно, крашеные яйца. Каждый элемент праздничных угощений символичен. Так, яйцо, например, символ жизни.Кульминационный момент Пасхального триденствия - именно вечер субботы, когда после наступления темноты в католических храмах начинают торжественные богослужения: навечерие Пасхи. По традиции перед костелом разводят костер (в условиях города это не всегда возможно), от которого священник зажигает пасхал - большую пасхальную свечу. С ней он входит в храм, провозглашая: "Свет Христа". Верующие в храме зажигают свои свечи от пасхала.В Беларуси католическая конфессия - вторая по численности. И чтобы каждый, кто не сможет сегодня присутствовать на богослужении лично, мог стать частью общей молитвы, Белтелерадиокомпания организовывает прямую трансляцию именно из этой святыни - архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Начало прямого эфира сразу послев 21:45 на