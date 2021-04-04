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В Витебске начался ремонт главных городских часов

04.04.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начался ремонт часов на городской ратуше — на одном циферблате уже нет стрелок, сообщают «Народные новости Витебска».


Фото: Юрий Шепелев

Стрелки сейчас сняты на циферблате, который виден со стороны от дирекции фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Новые стрелки для часов на ратуше должны сделать по образцу старых. Циферблаты останутся прежними.

Ориентировочная стоимость новых курантов и их установки — 35 тысяч рублей. Обновить часы, по условиям закупки, должны до конца мая.


Фото: Юрий Шепелев

Старые часы на городской ратуше установили в 1973 году — перед празднованием 1000-летия Витебска.

 
Теги: Витебск
 
 
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Часы на ратуше проработали уже почти полвека. Особенность их такова, что зачастую на разных циферблатах горожане видят разное время.
 
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