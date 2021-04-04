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В Витебске начался ремонт главных городских часов
04.04.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начался ремонт часов на городской ратуше — на одном циферблате уже нет стрелок,
Стрелки сейчас сняты на циферблате, который виден со стороны от дирекции фестиваля «Славянский базар в Витебске».
Новые стрелки для часов на ратуше должны сделать по образцу старых. Циферблаты останутся прежними.
Старые часы на городской ратуше установили в 1973 году — перед празднованием 1000-летия Витебска.
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Часы на ратуше проработали уже почти полвека. Особенность их такова, что зачастую на разных циферблатах горожане видят разное время.
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