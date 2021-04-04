Батюшка-блогер и крафтовый хлеб. Как минчанин закрыл IT-компанию, стал священником и начал в Гродно важный проект

Источник материала: Tut.by

Совсем скоро, если верить бодрым планам гродненского православного священника Павла Сергеева, в центре Гродно на улице Василька появится крутое пространство, где каждый — вне зависимости от вероисповедания — желающий сможет реализовывать свои социальные проекты, а еще откроется инклюзивная пекарня «Пчела», в которой под руководством профессионального пекаря будут трудиться ребята с инвалидностью. Запрос от особенных людей, говорит батюшка, есть. Надеется, что и спрос на крафтовый хлеб у гродненцев будет. Будущая пекарня сейчас участвует в конкурсе социальных проектов «Social Weekend». Она прошла в четвертьфинал, авторы идеи будут работать с менторами. А параллельно в старом здании на улице Василька идет ремонт. Работы предстоит еще очень много, но отец Павел верит, что все обязательно получится.





Здание по улице Василька, 5, в Гродно в 2018 году местные власти отдали Гродненской епархии Белорусской православной церкви. Старый двухэтажный дом, построенный в начале ХХ века, принадлежал богатому гродненцу Кондратовичу, который в какой-то момент уехал из Гродно — а здание то ли конфисковали, то ли сам хозяин передал его властям. После войны здесь располагались единственные в городе ясли, куда принимали детей с годовалого возраста, они просуществовали до 2013 года. Пять лет дом пустовал. Здание попытались продать с аукциона, но покупателей не нашлось. Два года назад его передали православной церкви — и вот здание и постройки рядом стали приводить в порядок.

Пекарня, социальный центр, антикафе

Отец Павел показывает, как сейчас выглядит старинный дом изнутри и делится далеко идущими планами.

— Здесь будут комнаты для работы с людьми с инвалидностью, конференц-зал, столовая и, очень, надеюсь, небольшой храм. В мансарде устроим что-то вроде дома для паломников. Есть еще и подвал с большими сводами, — говорит священник.

Пока все выглядит, честно говоря, не очень — здание в неудовлетворительном состоянии. Старый дом, кстати, не является памятником архитектуры, но отец Павел говорит, что ремонтировать и реставрировать его будут с осторожностью, сохраняя «родные» элементы, а внешний облик дома не поменяется.





Изначально, кстати, здание было без штукатурки. Ему постараются вернуть первоначальный вид. Сейчас документы по реставрации на согласовании у местных властей.

Идея центра такова: каждый желающий сможет прийти сюда со своей социально важной задумкой — и реализовать ее. Всеми проектами занимаются представители общественной организации «Гродненское благотворительное общество», которое действует при православной церкви. А еще они создали Центр поддержки культурно-социальных молодежных инициатив «Васильки».

— Нам не важно, человек православный, католик, или атеист. Главное, чтобы он хотел что-то сделать. Может быть, появится что-то вроде социального хаба, где можно будет обсуждать и генерировать новые идеи, — говорит батюшка.





А вот помещение под будущую инклюзивную пекарню уже практически готово. Оно располагается там, где когда-то был хозблок яслей около старого здания. Здесь участники благотворительного общества сделали ремонт своими силами.

— Помещение-то есть, а вот нужного оборудования нет. Для пекарни нужны и специальные шкафы, и печки, и полки, и столы, которые будут соответствовать всем нормам. Для того, чтобы наша пекарня заработала, конечно, нужны вложения. Потому мы и подались на Social Weekend — в надежде, что победим, — говорит батюшка.









Проект инклюзивной пекарни простой, но очень нужный.

— Мы столкнулись с тем, что дети с инвалидностью, вырастая, становятся никому не нужными, кроме своей семьи. Они зачастую не вовлечены в жизнь общества, а молодые люди хотят быть полезными. Еще они, конечно, хотят работать, получать деньги и жить, как остальные люди. Но зачастую их сложно или практически невозможно трудоустроить, а запрос такой есть. В то же время спрос на крафтовый хлеб в Гродно тоже есть. А мы сможем реализовать свои хлебобулочные изделия через церковные лавки. Может быть, организуем здесь, на Василька, продажу хлеба. Опять-таки хлебопечение — традиционно для церкви. В приходах накоплен опыт — где-то делают просфора (богослужебный хлеб), где-то пекут пасхальные куличи. У нас же люди с инвалидностью будут работать под чутким руководством профессионального пекаря и выполнять работу, которая им по силам, — рассказывает о своем проекте отец Павел.





К выпеканию хлеба также он планирует привлекать сирот.

— Есть такая проблема: дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в детских домах, чаще всего не социализированы. Они не знают, как зарабатывать на жизнь, как вообще жить. И наш проект также будет им в помощь — вот реальная профессия, которую можно у нас освоить, вот есть рабочее место, где можно получать деньги. Ну, а дальше человек может совершенствовать свои умения, мы же можем только помочь ему, раскрыть и дать старт в жизни, — рассуждает батюшка.

А еще в планах — создание антикафе «Пчела», где можно будет купить хлеб и выпить чая с медом, собранном на белорусских пасеках.





Пока все это планы, но, кажется, что с той энергией, которая есть у отца Павла, старое здание совсем скоро получит вторую жизнь. На реставрацию помещений надо очень много денег, но священник уверен, что шестизначная сумма (в долларах) обязательно появится: может, найдутся спонсоры, может, благотворительное общество будет участвовать в трансграничных проектах.





— Откуда вы такой энергичный-то взялись?

— Из Минска, — смеется батюшка и рассказывает, что священником он стал относительно недавно. До этого отучился на маркетолога-экономиста, работал в рекламном бизнесе, открыл свою IT-фирму. Но признается, что все события в его жизни вели к богу и туда, где он есть сейчас.

В храм ходить он стал уже во взрослом возрасте, а до этого, говорит, «в жизни было всякое». В 2014 году поступил в Минскую духовную семинарию на заочное отделение. Потом закрыл бизнес и уехал на службу в Слуцкую епархию. В 2017 году переехал в агрогородок Лядно, где открыл новый храм святителя Николая Чудотворца. Через какое-то время приехал в Гродно и начал служить в храме святого Николая Чудотворца на Архиерейском подворье в Гродно. Здесь, как и в Лядно, ему интересно работать с молодежью. В Гродно отец Павел руководит отделом местной епархии по церковной благотворительности и социальному служению. Потому и направляет свою кипучую энергию именно на развитие социальных проектов.

Батюшка-блогер и современная церковь

А еще отец Павел службы ведет не только в храме, но и в Сети.

— Батюшка-блогер, — смеется священник и рассказывает, что в Instagram у него около 12 тысяч подписчиков, есть и свой YouTube-канал . Он ведет иногда прямые трансляции со служб, рассказывает о том, как живет современный священник, высмеивает стереотипы о священнослужителях, простым языком рассказывает интернет-прихожанам о церковных обрядах и праздниках. Говорит, что в его блогерстве нет ничего удивительного (кстати, блоги батюшки при желании можно поддержать ).

— Церковь все время меняется и старается не отставать от современной жизни и технологий. Так было во все времена. Что остается неизменным — вероучение и Таинства церкви, однако формы преподнесения информации могут быть разными — и они меняются в соответствии со временем, — говорит священник.

Он вспоминает, что в 2016 году года проект, авторами которого был сам батюшка и его жена Юлия (она, кстати до декрета работала менеджером проектов в Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО), «Молодежный православный коворкинг-центр „София“» Слуцкой епархии выиграл грант на международном конкурсе «Православная инициатива». А еще батюшка открыл там фитнес-центр для малоимущих, создал в Слуцке молодежное братство, организовывал встречи, лекции, экскурсии. В общем, не скучали они там.

Отец Павел говорит, что любит работать в команде — вот и сейчас привлекает к ремонту здания на Василька молодежь и неравнодушных гродненцев. Все вместе расчистили в прошлом году двор, соорудили сцену и лавки да начали проводить там то встречи, то концерты. Хорошо, вспоминает, было. Надо повторить.





Батюшке в организации проектов отлично помогает мирской опыт: все же вел свой хоть и небольшой, но достаточно успешный бизнес. Свои знания применяет и в церковной жизни. В общем, пазл сложился. Правда, признается, что в обычной жизни, не будучи священником, мог бы получать куда большую зарплату — но разве это главное?