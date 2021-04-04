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Что происходит в стране в воскресенье
04.04.2021 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Доброе утро!
Сегодня у католиков светлый праздник Пасхи. «Хрыстос уваскрос!». — «Сапраўды ўваскрос!», — поздравляют они друг друга сегодня католики. А мы начинаем наш традиционный онлайн — и будем весь день рассказывать вам о том, что происходит в нашей стране и вокруг нее.
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Сегодня у католиков светлый праздник Пасхи. «Хрыстос уваскрос!». - «Сапраўды ўваскрос!», - поздравляют они друг друга сегодня католики. А мы начинаем наш...
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