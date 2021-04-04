Что происходит в стране в воскресенье

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня у католиков светлый праздник Пасхи. «Хрыстос уваскрос!». — «Сапраўды ўваскрос!», — поздравляют они друг друга сегодня католики. А мы начинаем наш традиционный онлайн — и будем весь день рассказывать вам о том, что происходит в нашей стране и вокруг нее.