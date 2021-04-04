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По традиции наблюдать за ходом праздничных богослужений зрители Белтелерадиокомпании могут, не выходя из дома. Этим утром цикл трансляций в эфире Первого канала начался со слова Епископа Казимира Великосельца. В 16:30 увидим праздничные кадры прямиком из Ватикана. Пасхальное послание и благословение "Граду и миру" от Папы Римского смотрите на " Беларусь 3" .