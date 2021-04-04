Воскресение Христово празднуют более 1,5 млн белорусов

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Католики и протестанты всего мира торжественно встречают Воскрешение Христа. Светлый праздник Пасхи - один из важных христианских дней в календаре. В Беларуси его отмечают более полутора миллионов человек. С Пасхой верующих поздравил Президент Александр Лукашенко.

Поздравление Президента с Воскресением Христовым



"Воскресение Христово символизирует духовное возрождение: жизнь выиграла сражение у смерти, добро восторжествовало над злом, а свет сокрушил тьму", - говорится в поздравлении. Глава государства отметил: "Радость этого праздника является точкой отсчета для новых добрых дел, помощи слабым и обездоленным, единения ради мира и согласия в обществе. Только вместе, опираясь на христианские ценности, мы сможем справиться со всеми трудностями, прийти к счастью и процветанию. Пусть свет пасхальных дней наполняет ваши сердца мудростью и надеждой". Президент пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокровенных желаний.

Предыдущие шесть недель верующие ежедневно соблюдали Великий пост: отказывались от некоторых блюд и духовно очищали мысли, в том числе с помощью богослужений. Главные - праздничные в преддверии Пасхи - прошли накануне в каждом храме страны. Белтелерадиокомпания транслировала святую пасхальную мессу из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске, чтобы все, кто не смог присутствовать в храме лично, приобщились к молитве.









Менее чем через час в костелах начнется праздничная литургия о Воскресении Христовом. Верующие смогут освятить угощения и блюда. Уже после по доброй традиции они собираются семьями дома. Это воскресенье - только начало пасхального времени. Праздник длится 50 дней, главный акцент которых - на предстоящей неделе. В литургии она обозначается как Октава Пасхи.