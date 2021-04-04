Неожиданный результат опроса польского телеканала в Гомеле

Источник материала: БT

Неожиданным результатом для польского телеканала закончился опрос, с которым его сотрудники обратились к жителям Гомеля. На провокационный вопрос о якобы репрессиях получили отношение белорусов к тем, кто сидит за решеткой за участие в массовых беспорядках.