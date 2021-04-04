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Неожиданный результат опроса польского телеканала в Гомеле
04.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неожиданным результатом для польского телеканала закончился опрос, с которым его сотрудники обратились к жителям Гомеля. На провокационный вопрос о якобы репрессиях получили отношение белорусов к тем, кто сидит за решеткой за участие в массовых беспорядках.
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Неожиданным результатом для польского телеканала закончился опрос, с которым его сотрудники обратились к жителям Гомеля. На провокационный вопрос о якобы...
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