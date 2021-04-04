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В Минске прошел республиканский молодежный форум БРСМ IT Youth - 2021

04.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обеспечить информационную безопасность в условиях новых вызовов времени - сегодня главная задача перед нашим государством. О том, как защитить персональные данные и грамотно их контролировать, говорили эксперты во время открытого диалога в столице. В Минске прошел республиканский молодежный форум БРСМ IT Youth - 2021. Информационно-образовательная площадка объединила порядка 200 администраторов интернет-сообществ, молодых блогеров и начинающих веб-журналистов из всех регионов. Среди гостей и те, кто прошел так называемую школу кибербуллинга за активную гражданскую позицию в поддержку действующей власти.

Также в рамках форума ребята ознакомились с образовательными программами по основам интернет-маркетинга и SMM-продвижения. Кроме этого, молодежи рассказали о способах взаимодействия с подписчиками и как правильно определить целевую аудиторию.

 
Теги: Минск
 
 
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Обеспечить информационную безопасность в условиях новых вызовов времени - сегодня главная задача перед нашим государством. О том, как защитить персональные...
 
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