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Обеспечить информационную безопасность в условиях новых вызовов времени - сегодня главная задача перед нашим государством. О том, как защитить персональные данные и грамотно их контролировать, говорили эксперты во время открытого диалога в столице. В Минске прошел республиканский молодежный форум БРСМ IT Youth - 2021. Информационно-образовательная площадка объединила порядка 200 администраторов интернет-сообществ, молодых блогеров и начинающих веб-журналистов из всех регионов. Среди гостей и те, кто прошел так называемую школу кибербуллинга за активную гражданскую позицию в поддержку действующей власти.





Также в рамках форума ребята ознакомились с образовательными программами по основам интернет-маркетинга и SMM-продвижения. Кроме этого, молодежи рассказали о способах взаимодействия с подписчиками и как правильно определить целевую аудиторию.