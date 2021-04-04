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Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
04.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Так, из перечня с 5 апреля исключаются три государства, которые ранее были в нем: Израиль, Португалия, Доминиканская Республика и включается одно, ранее убранное из него - Норвегия.
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Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Так, из перечня с 5 апреля исключаются три...
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