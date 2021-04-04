Стало известно, когда будут отключать горячую воду в Бобруйске. Ищите свои адреса

Источник материала: Tut.by

Стали известны сроки отключения горячей воды в Бобруйске в этом году. График опубликовал «Бобруйский курьер».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

28 апреля отключат подачу тепловой энергии в микрорайонах № 1 — 4, «Западный», «Киселевичи», 5, 5-б, 6, 7, МЖК, «Северный», «Авиагородок»: ул. Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-т Строителей, б-р Приберезинский, Гагарина, Лынькова, Ульяновская, Орджоникидзе, Шевченко, Крылова, 50 лет ВЛКСМ, Западная, Рокоссовского, Гоголя, Наумова, Горелика, Октябрьская — от ул. Минская до ул. Бахарова, К. Либкнехта, ул. Чонгарская — от ул. Интернациональная до ул. Дзержинского, К. Маркса, Первомайская, Пушкина — от ул. Интернациональная до ул. Свердлова, Свердлова — от ул. Пушкина до ул. Чонгарской, Парковая, Ванцетти, Димитрова, Ковзана, Минская — от ул. Шинная до ул. Октябрьская, Интернациональная и Станционная.

19−23 апреля, 17−19 и 31 мая и 4−6 августа тепловая энергия не будет подаваться в районе от коллекторной БТЭЦ-2 до БТЭЦ-1; это промышленная зона, расположенная параллельно ул. Энергетиков и ул. Ленина. Причина — плановый ремонт теплотрасс.

19−23 апреля, 31 мая, 2−6 и 12 августа отключат подачу тепловой энергии в районе проспекта Георгиевский — от ул. Володарского до ул. Минская и от ул. Минская — от проспекта Георгиевского до ул. Орджоникидзе.

3−8 мая, 24−28 мая и 24−25 августа плановый ремонт теплотрасс проведут по улице 50 лет ВЛКСМ — от ул. Ульяновская до ул. Западная.

17−22 мая и 26−31 мая без горячей воды останутся жители микрорайонов 5, 5-б, 6, 7, МЖК и «Северный»: улица Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-т Строителей, б-р Приберезинский и прилегающие к ним улицы.

24−25 мая и 24−25 августа опрессуют повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по ул. Шинная — от ул. Энергетиков до ул. Минская, Гагарина, Лынькова, Ульяновская, Орджоникидзе, Шевченко, 50 лет ВЛКСМ, Западная, Рокоссовского, Гоголя — от ул. Гагарина до ул. Орджоникидзе, Наумова, Горелика и прилегающим к ним улицам.

26 мая — 3 июня временные неудобства коснутся жителей микрорайонов № 1 — 4, «Западный» и «Киселевичи», проживающих по улицам Шинная — от ул. Энергетиков до ул. Минская, Лынькова, Гагарина, Ульяновская — от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ и 50 лет ВЛКСМ, Рокоссовского — от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ, Западная, Гоголя — от ул. Гагарина до ул. Комарова, Наумова, Горелика и прилегающим к ним улицам.

14−23 июня плановый ремонт теплотрасс запланирован на улице Красноармейская — от ул. Октябрьская до ул. Чонгарская, Пушкина — от ул. Ленина до ул. Минская, Советская — от ул. Минская до ул. Войкова, Карбышева, Оппермана, Войкова, Гоголя — от ул. Октябрьская до ул. Массонова и прилегающих к ним улицам. Теплоэнергетики предупреждают, о возможных перебоях горячего водоснабжения 5 — 6, 14 июля, 2 — 3 и 12 августа.

5−14 июля отключат подачу тепловой энергии по улицам Володарского, Октябрьская — от ул. Ленина до ул. Красноармейская, пр-ту Георгиевскому и прилегающих к ним улицам. В связи с ремонтом теплотрасс, возможны перебои с горячей водой 2 — 3 и 12 августа.

19−28 июля наступит очередь жильцов улиц Октябрьская — от ул. Интернациональная до ул. Бахарова, К. Либкнехта, Чонгарская — от ул. Интернациональная до ул. Дзержинского, К. Маркса, Первомайская, Пушкина — от ул. Интернациональная до ул. Свердлова, Свердлова — от ул. Пушкина до ул. Чонгарской, Парковая, Ванцетти, Димитрова и Ковзана. Здесь перебои перебои с горячим водоснабжением могут возникнуть 2 — 3 и 12 августа.

2−13 августа ремонтировать теплотрассы будут на улице Минская — от ул. Крылова до ул. Октябрьская, Октябрьская — от ул. Красноармейская до ул. Интернациональная, Интернациональная, Станционная, Гоголя — от ул. Крылова до ул. Орджоникидзе и Орджоникидзе — от ул. Гоголя до ул. Западная.

Последними, кто столкнется с отсутствием горячей воды, станут жильцы микрорайонов № 1 — 4: ул. Ульяновская — от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе — от ул. Минская до ул. Гоголя, ул. Шевченко и прилегающих к ним улиц. Период времени — 16−26 августа.

Теплоэнергетики предупреждают, что в случаях устранения повреждений на теплотрассах, выявленных в результате гидравлических испытаний, сроки подачи тепловой энергии потребителям могут изменяться. А также просят очевидцев, обнаруживших промоины в грунте и разрывы теплотрасс, сообщать об этом по телефонам: 78−82−43, 78−83−52, 78−83−59, 8−033−319−17−52, 8−044−515−79−00.