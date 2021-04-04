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Светлый праздник Пасхи отмечают белорусы

04.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более полутора миллионов белорусов встретили cветлый праздник Пасхи. Древнейшее и самое важное событие в христианской вере. Католики отмечают поистине чудо - Воскрешение Иисуса Христа из мертвых после избавления от страданий за грехи людей и приветствуют один одного радостным "Христос Воскрес!". Сегодня верующие к 10 утра пришли в костелы, чтобы присоединиться к Святой Мессе после Пасхальной вигилии. Священнослужители напоминают прихожанам о чудесах Христа и его главных заветах. Службы завершаются сейчас и в трех костелах столицы.

Светлый праздник Пасхи отмечают белорусы

В эти минуты прихожане освящают ритуальные блюда, куличи и окрашенные яйца. Чаще встречаются именно красные. По традиции это символ жизни вопреки смерти. Праздник объединит сегодня каждую верующую семью за одним столом для духовной рефлексии. Последнее праздничное богослужение пройдет в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске, служба начнется в 13 часов. Это воскресенье - только начало пасхального времени. Праздник длится 50 последующих дней, главный акцент которых - на предстоящей неделе. В литургии она обозначается как Октава Пасхи.

 
Теги: Минск
 
 
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Более полутора миллионов белорусов встретили cветлый праздник Пасхи. Древнейшее и самое важное событие в христианской вере. Католики отмечают поистине чудо -...
 
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