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Результатами довольны - итоги учениий десантников

04.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все цели учений десантников достигнуты, руководство Сил специальных операций довольно результатами. Об этом Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью рассказал командующий этим родом войск. Также Вадим Денисенко на отлично оценил главный эпизод маневров. На полигоне Брестский накануне было произведено десантирование военнослужащих с самолетов Ил-76. После зачистки местности штурмовиками Як-130 в указанный район спустились две роты 38-й отдельной бригады ССО - всего 83 солдата. Отметим, что такой эпизод в ночных условиях и сразу с двух самолетов транспортной авиации прошел впервые.
Результатами довольны - итоги учениий десантников

Напомним, учения десантников в Брестской области проходили всю неделю. Особенностью маневров стал охват сразу четырех полигонов. В рамках учений военнослужащие 38-й отдельной бригады отработали эпизоды по освобождению объектов, захваченных условным противником, провели боевые стрельбы и совершили марш-бросок на 200 км. Подробнее о том, как проходили маневры десантников, расскажем сегодня в "Главном эфире".

 
Теги: Новости
 
 
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Все цели учений десантников достигнуты, руководство Сил специальных операций довольно результатами. Об этом Агентству теленовостей в эксклюзивном интервью...
 
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