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Патриотический проект запускают в Вилейском краеведческом музее
04.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Патриотический проект для подростков "Есть такая профессия - Родину защищать" запускают в Вилейском краеведческом музее. Во время интерактивных занятий выставку исторических артефактов, показ архивной кинохроники будут совмещать с приключенческими квестами и тестами. Ученики средних классов примут участие в играх и мозговых штурмах на одной из онлайн-платформ. Первый урок будет посвящен воинским званиям, наградам и знакам отличия.
Занятия в музее будут проходить для школьников Вилейского района несколько раз в месяц. Ко Дню Победы краеведы и историки готовят особый урок памяти.
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Патриотический проект для подростков "Есть такая профессия - Родину защищать" запускают в Вилейском краеведческом музее. Во время интерактивных занятий выставку...
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