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Правозащитники: в марте в Беларуси усилились репрессии

04.04.2021 15:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правозащитный центр «Весна» подсчитал число задержаний, связанных с политическим преследованием, в марте 2021 года.

По информации правозащитников, в марте текущего года в Беларуси произошло 1 139 задержаний по политическим мотивам, из них в Минске – 841. Это больше, чем было в феврале

Больше всего задержаний произошло накануне Дня Воли, непосредственно 25 марта, а также 27 марта, когда людей хватали возле площади Бангалор и в центре Минска.

В марте задержаниям подверглись 36 журналистов. Судьи рассмотрели 490 административных дел, назначая по ним наказания исходя из нововведений КоАП: штрафы стали огромные, а число присуждаемых «суток» выросло. Теперь максимальный штраф составляет 200 базовых или 5 800 рублей, арест — 30 суток.

В марте судьями назначено 395 административных арестов от 3 до 30 суток и 82 штрафа от 2 до 200 базовых величин.

Напомним, в феврале руководство генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам заявило, что возмущено нарушением со стороны официального руководства Беларуси взятых на себя международные обязательства. По мнению представителей организации, на власти страны надо усилить давление.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитный центр «Весна» подсчитал число задержаний, связанных с политическим преследованием, в марте 2021 года.
 
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