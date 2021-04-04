«Спустя два часа сказали: летим назад». В аэропорту Одессы несколько мужчин-белорусов не пустили в страну

Источник материала: Tut.by

С января минчанин Александр работает в Одессе. В Минске у него семья. На две недели мужчина приехал к родным в Беларусь и вчера возвращался в Украину на работу. 4 апреля он прилетел в Одессу, однако дальше пограничного контроля пройти не смог. С подобной проблемой, рассказывает собеседник, на его рейсе столкнулось пять пассажиров-мужчин — трое белорусов и двое россиян.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из Минска до Одессы Александр добирался ночным рейсом. На пограничном контроле, вспоминает, выстроилось две очереди — одна из граждан Украины, вторая — из тех, кто ими не является. Минчанин, логично, попал во вторую.

— Где-то половина самолета была пустой, поэтому в очереди со мной людей стояло немного. Сколько среди них было мужчин, я не обратил внимания, но точно знаю: минимум двое прошли. Один разговаривал на литовском, видимо, гражданин Литвы. О втором ничего сказать не могу, — возвращается к тем событиям Александр. — Меня и еще четверых мужчин — двух белорусов и двух россиянин не пропустили.

По словам Александра, у них забрали паспорта, попросили подождать, а позже по очереди стали приглашать на допрос. Допрос записывали на камеру. У минчанина спрашивали, в какой компании он работает, какую должность занимает, где в Одессе живет, как давно снимает свою квартиру.

— С собой у меня был ПЦР-тест, оригинал контракта на работу, командировочное удостоверение, на основании которого я ездил в Беларусь, фото разрешения на работу, выданного мне Центром занятости Украины, — перечисляет собеседник. — Я знал, что с документами у меня все в порядке, поэтому на допросе даже не волновался. Думал, все разрешится, но спустя два часа мне и другим мужчинам сообщили: нас возвращают в Беларусь.



Фото документа в редакцию прислал Александр

В решении об отказе в пересечении границы Александру написали: не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. В неофициальной беседе, продолжает минчанин, пограничники ему пояснили, что через границу их не пропустили в связи с появлением российских военных на границе с Украиной.

— Кто были те мужчины-белорусы, кого не пропустили вместе с вами?

— Один их них летел с женой, его супругу в страну пустили. У второго в Одессе живет родная сестра, и она его встречала в аэропорту, — поясняет Александр.

На ближайшем рейсе, рассказывает Александр, их отправили в Беларусь. Причем, говорит, паспорта им отдали только в Минске — белорусские пограничники.

— У меня сейчас вопрос, как мне вернуться на работу? Все-таки я летел в Одессу не на отдых, — не скрывает эмоций собеседник. — И еще хотелось бы понять, проблема с пересечением границы возникает только в Одессе или и в Киеве. В столицу Украины в день из Минска летают три рейса, но о том, чтобы там кого-то возвращали, пока не поступало никакой информации.

С подобной проблемой столкнулся еще один минчанин Александр Королевич. На отдых в Одессу они с женой прилетели в ночь с пятницы на субботу. У них были отрицательные ПЦР-тесты и забронировано жилье.

— Во время пограничного контроля меня и еще двоих мужчин-белорусов попросили задержаться, а потом пригласили на допрос, — описывает ту ситуацию Александр, при этом уточняет: в очереди для неграждан Украины с ним стояло человек 15−20. Сколько среди них было мужчин, он не помнит. — На допросе пограничников интересовало, чем я занимаюсь, почему лечу в Украину. Когда я объяснил, что мы с женой хотим неделю отдохнуть, они поинтересовались, есть ли у меня туристический ваучер. Я ответил: нет, и уточнил: где его можно купить. Мне сказали: «Мы не знаем, где в Беларуси его можно купить».

Кроме того, продолжает Александр, пограничники поинтересовались, сколько наличных денег у него с собой. Минчанин ответил: немного, остальное — на карте. Количество налички, которая была при себе, говорит, не уточняли.

В решении об отказе в пересечении границы Александру, как и его тезке написали: не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины. Кроме того здесь указано, что у него нет достаточно средств на период, который он планирует провести в Украине.



Фото документа в редакцию прислал Александр

— Когда мне вручили документ, по которому стало понятно, что я возвращаюсь домой, я уточнил: а сколько наличных нужно при себе иметь. Оказалось, данная сумма у меня есть, но это уже не играло никакой роли, — говорит Александр. — В итоге жена осталась в Одессе, а я и еще двое мужчин вернулись в Минск,

Оперативно получить комментарии в посольстве Беларуси в Киеве, Госпогранкомитете и Государственной пограничной службе Украины TUT.BY не удалось. Как только мы их получим, они будут опубликованы.