|
Впервые за два года увидеть цветение сакуры смогли жители города Томиока
04.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Стране восходящего солнца вовсю цветут сакуры. Увидеть возрождение природы впервые за два года смогли жители города Томиока. Отметим, цветение вишневых деревьев в Японии символизирует возрождение, мир и гармонию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Стране восходящего солнца вовсю цветут сакуры. Увидеть возрождение природы впервые за два года смогли жители города Томиока. Отметим, цветение вишневых деревьев...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)