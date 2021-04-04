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Минск не по шаблону - в работах учеников художественных школ

04.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минск нетипичный и написанный не по шаблону - в рамках галереи "Университет культуры". Сотня отобранных картин от учеников детских художественных школ от 11 до 16 лет. Пейзажи и событийные зарисовки отрисовали на тематическом пленэре и весь год оттачивали каждый штрих. В шорт-лист конкурса-выставки попали имена 70 начинающих художников. Вечерний Минск, Красный костел и горожане на кофе-паузах и в ресторанах - эти сюжеты в экспозиции можно увидеть чаще других. Сейчас работы оценивает экспертная группа. Географию арт-проекта планируют расширить, пока же конкурс в статусе городского.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск нетипичный и написанный не по шаблону - в рамках галереи "Университет культуры". Сотня отобранных картин от учеников детских художественных школ от 11 до 16 лет....
 
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