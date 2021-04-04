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Заготовкой березового сока занимаются в лесных хозяйствах по всей стране
04.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стабильная плюсовая погода марта способствовала тому, что в лесах пошел березовый сок. Заготовкой витаминного напитка уже занимаются в лесных хозяйствах по всей стране. Одними из первых к ней приступили в Брестском лесхозе. Литр природного напитка там продают за 18 копеек. В Старобинском лесничестве с начала недели собрали и реализовали почти 10 тонн. В этом году лесхозы планируют собрать более 5 тыс. тонн березового нектара.
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Стабильная плюсовая погода марта способствовала тому, что в лесах пошел березовый сок. Заготовкой витаминного напитка уже занимаются в лесных хозяйствах по всей...
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