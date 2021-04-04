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На одну проверку ФПБ приходится в среднем 16 нарушений охраны труда

04.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Исправность техники, соблюдение правил безопасности, а еще своевременный горячий обед, аптечка под рукой и ноль промилле алкоголя в крови – Федерация профсоюзов Беларуси в связи с весенне-полевыми работами проводит усиленный мониторинг. В фокусе внимания также функционирование санитарно-бытовых помещений, наличие в душевых и умывальниках горячей воды, обеспечение медицинскими аптечками транспорта и мест работы с пестицидами и минеральными удобрениями. В среднем, отмечают в технической инспекции труда, на одну проверку приходится порядка 16 нарушений. Нанимателю выдаются рекомендации. И, как показывает практика, в 90 % случаев нарушения устраняются оперативно.

 
 
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Исправность техники, соблюдение правил безопасности, а еще своевременный горячий обед, аптечка под рукой и ноль промилле алкоголя в крови – Федерация профсоюзов...
 
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