С. Михеев: Революционеру плохо, когда другим хорошо

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Обычный синдром революционера можно описать несколькими словами: чем хуже для страны, тем лучше для достижения целей. Люди, которые говорят о том, что хотят добиться лучшей жизни, на самом деле разрушают и делают настоящее более темным, а будущее более непредсказуемым. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.



