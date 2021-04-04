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С. Михеев: Революционеру плохо, когда другим хорошо
04.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обычный синдром революционера можно описать несколькими словами: чем хуже для страны, тем лучше для достижения целей. Люди, которые говорят о том, что хотят добиться лучшей жизни, на самом деле разрушают и делают настоящее более темным, а будущее более непредсказуемым. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.
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Обычный синдром революционера можно описать несколькими словами: чем хуже для страны, тем лучше для достижения целей. Люди, которые говорят о том, что хотят...
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