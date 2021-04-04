Источник материала: Tut.by

В Борисовском районе погиб пятилетний ребенок, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

— Примерно в 16.00 к нам обратились за помощью: рядом с деревней Житьково в Борисовском районе пропал пятилетний ребенок. Мы стали собирать волонтеров, но в 16.45 получили информацию о том, что малыша нашли — он утонул, — говорят в поисково-спасательном отряде. — Других подробностей мы не знаем.

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