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100 скворечников к столетию Белгосуниверситета появились в столице
04.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Студенты и преподаватели всех факультетов БГУ своими руками смастерили домики для птиц. Крылатых гостей уже готов встречать и сотый, юбилейный, скворечник, который разместился во внутреннем дворе студенческого городка на улице Октябрьской. Новые апартаменты для птиц постарались сделать не только комфортными, но и яркими. Самые креативные скворечники украшены символикой вуза, логотипами студенческих организаций и ручной росписью.
Новые домики для пернатых получат прописку в лесопарковой зоне "Дубрава" и на зеленой территории рядом с улицей Октябрьской.
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Студенты и преподаватели всех факультетов БГУ своими руками смастерили домики для птиц. Крылатых гостей уже готов встречать и сотый, юбилейный, скворечник,...
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