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100 скворечников к столетию Белгосуниверситета появились в столице

04.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Студенты и преподаватели всех факультетов БГУ своими руками смастерили домики для птиц. Крылатых гостей уже готов встречать и сотый, юбилейный, скворечник, который разместился во внутреннем дворе студенческого городка на улице Октябрьской. Новые апартаменты для птиц постарались сделать не только комфортными, но и яркими. Самые креативные скворечники украшены символикой вуза, логотипами студенческих организаций и ручной росписью.

Новые домики для пернатых получат прописку в лесопарковой зоне "Дубрава" и на зеленой территории рядом с улицей Октябрьской.

 
 
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Студенты и преподаватели всех факультетов БГУ своими руками смастерили домики для птиц. Крылатых гостей уже готов встречать и сотый, юбилейный, скворечник,...
 
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