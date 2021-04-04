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Светлый праздник Воскресения Христова. Католики и протестанты отмечают Пасху

04.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Католики и протестанты всего мира отмечают Воскресение Христово. Со светлым праздником верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В эти минуты в костелах страны продолжаются праздничные литургии.

Настроение прихожан и атмосферу Пасхи прочувствовала наш корреспондент Лидия Заблоцкая (прямое включение). Наша съемочная группа находится, пожалуй, у главного католического храма страны - Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Именно здесь начиналось ожидание пасхальной ночи и проходило центральное богослужение. Уже после него праздничные литургии продолжили собирать верующих с самого утра. Так, многие костелы страны начинали Святую Мессу в 10 часов. А именно в главной архикатедре провели и дневную праздничную литургию, она завершилась менее часа назад.
На таких богослужениях в день Воскрешения Христа после страшных мук за грехи людей вспоминают чудеса, которые, согласно библейским заветам, совершил Спаситель.

Прийти сегодня в костел и присоединиться к молитве - обязательно для многих верующих

Напомним, что к Пасхе католики готовились весь Великий пост, начиная с 17 февраля. Конечно, было рекомендовано воздержание от мяса и молочных продуктов. Но, пожалуй, самое главное правило в эти дни - молиться, очиститься духовно и настроить мысли на исключительно положительный лад.
Сегодня продолжают освящать праздничные блюда. Более шести сотен белорусских парафий встречают верующих. Людей в храмах много, как и вчера. Соблюдается и масочный режим, в костелах о нем напоминают. В украшенных пасхальных корзиночках, которые освящают каждые полчаса, обязательно традиционная выпечка и яйца красного цвета как символ жизни.

Светлый праздник Воскресения Христова. Католики и протестанты отмечают Пасху

Сейчас все угощения красуются на праздничных столах каждой католической семьи, потому что один из главных заветов Пасхи - объединить родных и близких после богослужений и молитвы, чтобы каждый по доброй традиции поделился друг с другом радостной вестью: "Хрыстос Уваскрос! Сапраўды Уваскрос!" И точно поверил в чудо. К слову, пасхальная неделя сегодня только начинается. Она называется Октавой. Священники будут вести службы в белых одеждах, а в некоторых парафиях даже ставят театральные представления, посвященные Воскрешению Христа. Октава продлится 8 дней.

 
 
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Католики и протестанты всего мира отмечают Воскресение Христово. Со светлым праздником верующих поздравил Президент Александр Лукашенко. В эти минуты в костелах...
 
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