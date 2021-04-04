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Солдата-срочника, который сбежал с полигона, нашли
04.04.2021 21:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военнослужащего Александра Караткевича, который на грузовом автомобиле
— 4 апреля около 20:00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата, —
На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.
В настоящий момент он задержан, с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия.
Напомним, в субботу, 3 апреля, в Минобороны сообщили, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. На каком полигоне произошел инцидент, не уточнялось. Указывалось лишь, что это произошло в Брестской области. Предположительно, молодой человек направлялся к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район, уточняют в ведомстве.
Позже МВД и СК сообщили, что молодого человека зовут Александр Караткевич, он из Россон.
— По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват». Автомобиль найден на обочине проезжей части в Ушачском районе. Беглец скрылся в лесном массиве около деревни Сорочино Ушачского района, — сообщают в МВД. — В настоящее время в 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего.
В Министерстве обороны сообщали: Александр Караткевич не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.
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- 4 апреля около 20:00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на...
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