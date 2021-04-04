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Солдата-срочника, который сбежал с полигона, нашли

04.04.2021 21:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Военнослужащего Александра Караткевича, который на грузовом автомобиле сбежал с одного из полигонов Брестской области, нашли, сообщает МВД.

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— 4 апреля около 20:00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата, — пишет МВД.

На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.

В настоящий момент он задержан, с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Напомним, в субботу, 3 апреля, в Минобороны сообщили, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. На каком полигоне произошел инцидент, не уточнялось. Указывалось лишь, что это произошло в Брестской области. Предположительно, молодой человек направлялся к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район, уточняют в ведомстве.

Позже МВД и СК сообщили, что молодого человека зовут Александр Караткевич, он из Россон.

Фото из телеграм-канала МВД

— По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план «Перехват». Автомобиль найден на обочине проезжей части в Ушачском районе. Беглец скрылся в лесном массиве около деревни Сорочино Ушачского района, — сообщают в МВД. — В настоящее время в 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция региона, внутренние войска, ОМОН совместно с подразделениями Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего.

В Министерстве обороны сообщали: Александр Караткевич не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.

 
 
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- 4 апреля около 20:00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на...
 
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