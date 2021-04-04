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Министр энергетики Виктор Каранкевич про энергетическую самостоятельность страны

04.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Укрепление регионов, в первую очередь экономическое, - часть Программы развития Беларуси до 2025 года. И здесь время вспомнить про возможности для того самого роста. А их связывают с новыми инновационными производствами, освоением передовых технологий в промышленности, науке, медицине, строительстве и других сферах. Отдельное место занимает ввод в эксплуатацию БелАЭС. Общий эффект для всей экономики через пять лет - снижение уровня энергоемкости ВВП не менее чем на 7 %.

При этом будет снижаться и уязвимость экономики от углеводородного сырья и повышаться энергетическая самостоятельность страны. О работе первого энергоблока, степени готовности второго и растущем спросе в мире на экологичные и экономичные источники энергии расскажет министр энергетики Виктор Каранкевич (видео).

 
 
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Укрепление регионов, в первую очередь экономическое, - часть Программы развития Беларуси до 2025 года. И здесь время вспомнить про возможности для того самого роста....
 
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