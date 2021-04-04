Геннадий Казакевич о тех, кто перенял управление протестами и подбирает радикалов для дестабилизации обстановки

Источник материала: БT

Следствие на неделе сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Николая Дедка еще к ряду тяжких преступлений. В связи с этим возбуждено дополнительно два уголовных дела.





О задержании анархиста мы уже рассказывали - тогда в конспиративной квартире в Осиповичском районе была обнаружена атрибутика для протестов на все случаи жизни: "коктейли Молотова", деньги и банковские карточки для оплаты участникам митингов.



Причем, борцам с оргпреступностью, которые его задерживали, этот персонаж хорошо знаком. Тогда, в ноябре, анархист был подозреваемым по делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Но расследование дела выявило новые факты.

Николай Дедок с ноября прошлого года находится под стражей - мера пресечения ему не изменялась. Расследование продолжается. Люди, которые придерживаются таких же взглядов, как Дедок, показали себя во всей красе во время последних событий. Анархисты были в первых рядах на акциях протеста. Файеры, "коктейли Молотова", холодное оружие - все это обычный набор таких людей.



Оппозиция и так называемые независимые СМИ именуют этот вид мирными демонстрантами, а милиции приходится заниматься борьбой с натуральными террористами. И кстати, такой контингент сейчас активно подбирает в свои ряды печально известная инициатива BYPOL, в МВД говорят - для акций прямого действия, проще говоря - организации терактов.



Одного такого подрывника задержали в конце марта, а через несколько дней ГУБОП сообщил, что арестован информатор BYPOL - бывший военный контрактник бригады Сил специальных операций из Витебска. Так кто же эти люди, что подрывают устои белорусского общества и призывают к экстремизму?

Основной состав BYPOL - бывшие следователи и оперативники. Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич озвучил имена тех, кто перенял управление протестами и подбирает радикалов для дестабилизации обстановки, и рассказал, как индивидуальная работа правоохранителей по провокаторам дала ощутимый результат. Эксклюзив "Главного эфира" - прямо сейчас (видео).



