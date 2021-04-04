Источник материала: БT

Вскрытые в результате спецоперации нашей контрразведки факты еще раз подтвердили - у создателей красивой картинки с якобы мирным протестом - далеко не мирные намерения. Кроме того, за уличными беспорядками видны уши конкретных заказчиков иностранных спецслужб.

Горько, что у них в служении есть и завербованные белорусы, которые буквально продали Родину, да и каждого жителя нашей страны. Для них попавшие в сети - отработанный материал. Никакой помощи не будет. Так кто же заказчик, а кто подрядчик мятежных улиц? Продолжит Екатерина Тихомирова.





Пауки в банке



У любой спецоперации должен быть кадровый ресурс, фактически находящийся в оппозиции по отношению к действующей власти. Как в моральном, так и в психологическом плане - из этой группы для вербовки подойдут все, вопрос лишь в каких конкретно целях их использовать в дальнейшем, какой информацией они могут обладать: секретной политической, экономической или военной. Далее в игру вступает вербовщик и создается центр притяжения всех чем-либо недовольных, а также рупор – тот, кто без лишних вопросов озвучит нужные тезисы.



Спецоперация "Манкурты" вытянула на поверхность целую сеть шпионских игр. Структуры, которые создавались для дестабилизации обстановки в нашей стране задолго до всех событий. И финансировались из оборонного бюджета НАТО.



В 2020 году, словно черт из табакерки, появляется мало кому известный телеграм-канал (теперь признанный у нас экстремистским). Он быстро превращается и в коллективного пропагандиста, и в агитатора, и в организатора белорусского мятежа. Главной задачей для польских кураторов было создание площадки для выхода сфальсифицированной информации и вбросов, которые станут рычагом дестабилизации внутри Беларуси.



Такой площадкой в том числе стал канал Степана Путило.



Работают всего 6 человек, без опыта и соответствующих навыков. У вундеркиндов есть старшие товарищи из спецподразделения ВС Польши, дислоцированного в городе Быдгоще,

и именуемого, как "Центральная группа психологических действий". По белорусскому направлению работает третий отдел "Центральной группы". Инструментом психологической операции являются социальные сети для "инициирования систематических изменений политического характера". И завербовать в ряды приспешников новых и желательно обладающих информацией под грифом секретно.



Но, кроме курирования улиц, у Путило есть и другая задача. Он вербовщик. За измену Родине сотруднику КГБ Путило переводит немалую сумму и обещает вывезти за границу на дипломатической машине.



- Мы отправили биткоин - выполним остальные условия.

То, что я отправил, стоит больше биткоина…



- Я так понял, вы мне не поможете.

Путило - не самостоятельный игрок. Он - посредник между иностранными спецслужбами, на которые работает, и теми, кто обладает секретной информацией. Это подтверждает следующий фрагмент переписки. 22-летний блогер просто копирует инструкции, которые ему пересылает вышестоящий куратор. Достаточно обратить внимание на слог и тональность переписки.



Путило работает на польские спецслужбы, но в этой шпионской игре замешаны и литовские. Цель у них одна - заполучить секретные архивы, однако посредники разные. Игорь Макар - бывший белорусский силовик, вступает в игру, однако, в обход Путило, пытается перекупить архив и другие секретные документы.



Игорь Макар: "Данную информацию, которая у вас есть, вы можете сбросить полностью всю мне. Плюс те коды, которые должны были сбросить Степану, чтобы он ее открыл только после того, когда я ему дам коды… Я вас представляю, вас представит Тихановская, вам полностью будет дана легитимность, вы можете в силовом блоке заниматься каким-то направлением, а может быть даже я вас поставлю вообще на весь силовой блок. Я вас возьму тогда сразу же в серьезную структуру, официально вам объявлю о вашей легитимности, и вы будете в очень серьезной команде".



Кстати, в телефонном разговоре со своей помощницей, которая должна была вывезти якобы секретные архивы, Игорь Макар подтвердил: протест в Беларуси никогда мирным и спонтанным не был.



Игорь Макар: "Эту революцию я делал почти два года, потом вы узнаете, кто я такой на самом деле".



Вербовка - это один из методов большой игры. Но есть и другие. В самых темных углах мира эти структуры служат глазами, ушами и совестью США и НАТО. Нагнетание ситуации внутри страны-противника, чтобы доверчивые или алчные граждане купились на революционную удочку. Это стратегическая пропаганда - мощные генераторы идеологии в лице аналитиков и экспертов, в том числе военных.



Центр анализа европейской политики - CEPA. Как ни странно, головной офис в Вашингтоне, а дочки раскиданы по Европе. Один из них в Варшаве. И если одни экспертные центры пытаются прикрыть свои источники финансирования хоть сколь благоприятной ширмой - СЕРА не стесняется своих оборонных спонсоров: Lockheed Martin - американская военно-промышленная корпорация, BAE Systems - оборонная компания по разработкам в области вооружений. А еще Госдеп США и Пентагон. Также деньги поступают от миссии США в НАТО и собственного натовского отдела публичной дипломатии. Это один из центров прокладок. Дело в том, что напрямую финансирование из государственного оборонного бюджета для НПО и СМИ идти не может, это вызывало бы слишком много вопросов о вмешательстве. Поэтому множатся центры и организации, со счетов которых перекидывается валюта по цепочке до конечной точки.



Взор СЕРА направлен на Восточную Европу, отдельно - на Беларусь. И инициативы, например, "Информационная война". В 2019 году появляется экспертный центр iSANS - ответвление СЕРА в белорусском направлении. Партнеры - американские, канадские, украинские эксперты. А также белорусские. И здесь - знакомые все люди - Антон Мотолько - небезызвестный блогер-экстремист, так же работающей над белорусской улицей и Владимир Кобец - беглый активист-революционер 2010 года. Который не только приютил бежавших белорусских силовиков, но и презентовал инициативу BYPOL. Последняя, в купе с Мотолько и Путило, дублирует сфабрикованную информацию, нагнетает обстановку и угрозами пытается втянуть в свои сети уже бывших коллег из силовых структур.



О том, что за работу центра iSANS оплачивают структуры НАТО, говорит тот факт, что под докладами экспертов присутствует пометка "при поддержке департамента публичной дипломатии НАТО". Такие пометки делаются для отчетности, центры НПО, получающие финансирование напрямую, должны помечать своего спонсора для финансовой отчетности.



Кстати, свою шаловливую руку иностранные спецслужбы запускают в наш огород не впервые, не впервые и получают по ней. "Белый аист" - заговор иностранной агентуры под крышей диппредставительств, благотворительных и гуманитарных фондов, "нацеливаются не только на дестабилизацию обстановки в стране, но и на создание единой информационной сети, подчиненной целям политической разведки". И, безусловно, сеть белорусских журналистов, активистов - щедро прикормленная из рук спецслужб.



Решающей фазой операции "Белый аист" должен был стать марш протеста молодежных организаций на Минск в ночь после выборов. Марш должен был привести к "неминуемым столкновениям с силовыми структурами, в результате чего могут возникнуть беспорядки с человеческими жертвами".



Тогда не вышло, решили повторить теперь…Руками Мотолько, Путила, BYPOLа, Латушко и Тихановской. Их, кстати, всех признали террористами за подготовку серии взрывов в Беларуси.



Успех любой революции зависит от того, сколько приспешников у нее будет. Чем больше информаторов, агентов влияния завербовано в стане противника - тем выше шансы на успех. Поэтому вербовщикам необходимо, чтобы в их сети попало как можно больше людей с доступом к секретным сведениям.



Вербовочный процесс - штука тонкая. Попасть в мышеловку легко, а вот вылезти оттуда! Вербовщики с каждым разом петлю на шее своего агента затягивают все туже. Этот военнослужащий передал Путило фото важной информации, однако после был кинут: его судьба бывших кураторов больше не интересует.



В итоге завербованный оказывается в безвыходном положении. Он - отработанный материал. Его ждет статья "Измена Родине" и тюремные застенки. Далее задурманенные собственной алчностью или революционной эйфорией пропускаются через мясорубку беспощадной военной машины.



"Манкурты": секретная операция КГБ. Как беглые и иностранные спецслужбы вели двойную игру. (Фильм 1)

"Манкурты". Подполковник КГБ оказался предателем и работал на иностранную разведку. (Фильм 2)



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