"Светлые" лица протестов. Александр Викторчик на незаконной акции оказался за деньги

Источник материала: БT

И в завершение нашего блока под условным названием "По закону и справедливости" поговорим еще об одной стороне "новой Беларуси". Подкуп, продажность, откровенное наплевательство на законы и неадекватное поведение. Продолжаем знакомиться со "светлыми" лицами, которые во второй половине прошлого года выходили на несанкционированные акции, устраивали травлю инакомыслящих, нападали на правоохранителей.

На этот раз три героя из разных городов - Барановичи, Минск и Витебск, но одни и те же методы борьбы: нарушение закона и прав других людей.



Более десяти раз привлекался к ответственности: за нарушение ПДД как в качестве водителя, так и пешехода, за торговлю в неустановленном месте и рукоприкладство в отношении родственника. Ходил в тюремной робе на акциях в Барановичах. Гулу-Заде Самир Зал Оглы. Невероятный безработный из Баранович.





На суде любитель переодеваний грозился покончить с собой, если его осудят на 10 суток, и даже пробовал убиться об стол - бился о него головой. Все плакал: "Лучше штраф, сколько надо, заплачу!". Дальше вышло еще нелепее. Оказалось, мысли могут становиться реальностью очень быстро. В декабре безработный Гулу-Заде Самир Зал Оглы, ходивший в полосатой робе заключенного с плакатом "Шо-то мне не нравится здешний режим" попался с 3 граммами марихуаны. Что-то подсказывает, что тюремный режим ему тоже не понравится.



Александр Анатольевич Викторчик на незаконной акции оказался за деньги. Впрочем, ничего нового - ему не привыкать.



63 раза привлекался к административной ответственности - пьянка, хулиганство, кражи. А также 7 раз - к уголовной - угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. Ну а тут решил заработать 50 рубликов по-быстрому.



Пропагандисты иностранных медиа выше белорусских законов. Это все, что нужно знать про воззрения протестунов. Разрешения на проведение акции не было. Но такие, как Николай Качурец, считают, что оно не нужно. Еще одно сильно возрастное лицо протестов, аж 59-го года рождения. Николай Николаевич Качурец. Вроде бы сторонник партии БНФ, но, судя по его административным и уголовным подвигам, он, скорее, банальный воришка, пьяница, скандалист. Вот неполный список его правонарушений. Просто оцените масштаб. Признавался в ненависти к милиции. Суды Николай Николаевич игнорирует из принципа - не ходит, если только его туда принудительно не доставят.

В Витебске был активным участником несанкционированных акций. Но это потом, на первом месте, видимо, у Николая Николаевича - самогон. Гонит его не столько из протеста, сколько для внутреннего потребления.











