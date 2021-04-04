"Операция Манкурты" деморализовала стан беглых предателей и их зарубежных кураторов

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"Операция Манкурты" - расследование, которое буквально деморализовало стан беглых предателей и их зарубежных кураторов. Ну а что им остается, если выяснилось: более полугода КГБ буквально водил их за нос? Нам показали одного из вычисленных предателей, при помощи которого белорусская контрразведка начала оперативную игру.



Ее результаты пролили свет и на истинные планы изменников родины, роль дипломатов некоторых стран, до сих пор отрицающих вмешательство в наши внутренние дела. А также активность иностранных разведок. Эта контрразведывательная операция должна была завершиться осенью прошлого года. Но, потянув за одну ниточку, растянули целый шпионский клубок.



Поэтому дело затянулось на несколько месяцев, и сейчас у нас есть возможность оценить масштабы - как далеко зашли беглые предатели. Фильм готовился в строжайшей секретности. Многие фигуранты до сих пор не догадываются, участниками каких событий они стали. Кроме того, расследование все еще продолжается.



Иван Тертель, председатель КГБ: "Осенью стало известно, что представитель КГБ попытается выйти на связь с иностранным разведчиком".



Речь шла о так называемом инициативнике - он сам связался с Западом.









Когда чекисты взяли неудавшегося "крота", было решено начать спецоперацию по вычислению остальных звеньев цепочки. С санкции Президента для оперативной игры задействовали высоких должностных лиц. Чтобы на той стороне наживку заглотили, инсценировали аудиоразговоры и якобы их слив.



Редакторы телеграм-канала из Польши благополучно скушали все это и выложили как сенсацию. Наживка была проглочена. Предатель получил верификацию как надежный источник информации.



Оперативный замысел - выдавать пойманного "крота" - как нераскрытого предателя, готового торговать секретами. Перед носом польских телеграм-каналов и их кураторов из спецслужб крутят якобы огромным массивом государственных тайн. Предатель говорит о желании уехать в ЕС. И простой блогер из Польши вдруг пишет, что готов организовать выезд за границу на дипломатической машине. Как вывезли в свое время Латушко, Мотолько и Остаповича. Без поддержки спецслужб такое сделать нельзя.



Один из вариантов - сначала Россия, Питер, а там - генконсульство Польши. Хралович отвечает - по своим документам выехать не сможет. Договориться не удается - нет гарантий безопасности. Через какое-то время к процессу подключается еще один беглый - Игорь Макар



Все общение крота с иностранной стороной шло под бдительным присмотром белорусской контрразведки.



Макар, давая понять, что выполняет заказ кураторов, не скрывает и своих личных корыстных мотивов.







Кураторы Макара и Путило заглотили наживку, к борьбе подключились все заинтересованные иностранные спецслужбы.

Чтобы заполучить сотрудника КГБ с массивом госсекретов, выходит первая группа лиц, которая должна это обеспечить, - Сидоракин В. П., Гаркач Ю. А., Старченко С. Н.



Эту группу эвакуации задерживает КГБ. Оказывается, Сидоракин накопил приличный арсенал оружия и боеприпасов. Сам он профи в минно-подрывном деле. Готовил наемников. В Гомеле, Минске и Минском районе - три тайника. Такого арсенала хватит для множества диверсий. Десятки килограммов взрывчатки. Сидоракин и его группа использовались иностранными спецслужбами. Специализировались на незаконном пересечении границы, сборе информации, планировали похищения бизнесменов и силовиков.



Прорабатывалась возможность переправки предателя с дипломатической помощью.



В конечном итоге за рубежом принимают решение переправить предателя через других людей. Одной из них оказывается женщина.

Когда "крот" садится с ней в машину, ее блокируют на первом же перекрестке.



Что ее тоже взяли, на той стороне не узнали. Игра продолжилась. По задумке Макара, при помощи проводника Хралович должен был перейти белорусско-литовскую границу. Ольга по телефону рассказывает, какие документы везет Хралович.







Никто так и не перейдет границу, несмотря на истерику Макара. На него явно давят зарубежные кураторы. Ольга то игнорирует его, то появляется. Обещания золотых гор сменяется угрозами.



Что и требовалось доказать - предатели для спецслужб - расходный материал.



Выжав максимум из Макара, спецоперация выходит на следующий уровень. Ольга пишет в Литву.



Игорь Макар пытается сделать эффектный ход, не предполагая, что играет роль обведенного вокруг пальца предателя-неудачника.



А его еще в ноябре взяли и вели игру...



Иван Тертель, председатель КГБ: "Президент с самого начала был посвящен во все детали. Принимал личное участие, замыслы с ним согласовывались. Расследование продолжается, многое за кадром".



- Люди из соратников Макара водворены в СИЗО КГБ.

- Возбуждены уголовные дела за измену государству, объявлены в розыск Макар и Путило.

- Алексей Хралович задержан, водворен в СИЗО КГБ. Возбуждено уголовное дело за измену государству. Санкция до 20 лет лишения свободы.





