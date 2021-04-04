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Cколько стоит революция и совесть? На неделе эту тему обсуждали эксперты и гости "Клуба редакторов" . Как раз на примере фильма "Манкурты".

Напомним, герою, который согласился перебежать на другую сторону с материалами гостайны, тут же переслали биткойн, это десятки тысяч долларов.