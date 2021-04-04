ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торжественные богослужения минувшей ночью объединили более 1,5 тыс. белорусов

04.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Католики и протестанты всего мира отмечают Воскресение Христово. Со светлым праздником верующих поздравил Президент.
Торжественные богослужения прошли минувшей ночью, объединив более 1,5 тыс. белорусов. А сегодня с самого утра люди продолжали идти в костелы с пасхальными корзинами, которые освящали каждые полчаса. В них обязательно традиционная выпечка и яйца красного цвета как символ жизни.

Впереди у католиков Светлая неделя. Лидия Заблоцкая встретила праздник вместе с белорусами.

Католики празднуют Пасху

День действительно духовного возрождения, когда каждый католик несет благую весть: "Христос воскрес!". Более 6 сотен приходов по всей стране, которые объединяют в молитве верующих, с самого утра распахнули свои двери, продолжали вспоминать все 37 чудес Спасителя и мотивировать самих людей на исключительно добрые дела!

Уже с 10 часов утра священники начали Святую Мессу. Несмотря на то, что чаще всего именно подготовка к Пасхе в субботу объединяет большую часть верующих, люди шли, учитывая эпидобстановку и соблюдая дистанцирование и масочный режим, чтобы высказать свое молитвенное спасибо за личные чудеса в жизни.

Каждый из верующих готовился к празднованию через Великий пост. Он начался 17 февраля. И сегодня те продукты, от употребления которых рекомендовано было воздержаться во время поста, можно увидеть в украшенных корзинах. Благословляли вместо пасхального агнца вкусные колбасы и ветчины, вместо горьких трав - белорусский хрен со свеклой или сметаной, вместо опресноков - куличи и булки.

Святая Месса длилась в приходах до обеда, после чего по хорошей традиции католические семьи объединились уже дома. Чтобы разделить вкус праздничных угощений и поделиться радостной новостью и действительно поверить в чудо. Кстати, Пасхальная неделя сегодня только начинается. Она называется Октавой.

Священники будут вести службы в белых одеждах, а в некоторых приходах планируют ставить театральные спектакли, посвященные Воскресению Христа. Октава продлится 8 дней.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Католики и протестанты всего мира отмечают Воскресение Христово. Со светлым праздником верующих поздравил Президент. Торжественные богослужения прошли...
 
Новости дня
Новости общества
 
100 скворечников к столетию Белгосуниверситета появились в столице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by