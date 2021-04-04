Технология изготовления сапоцкинской писанки под охраной государства

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Католики Беларуси сегодня встретили главный праздник христианского календаря - Пасху. Праздничные службы прошли во всех костелах Беларуси. К Римско-католической церкви относит себя каждый седьмой житель нашей страны. Это вторая по численности конфессия.

Беларусь, как ни одна другая страна на постсоветском пространстве, отличается большим количеством межконфессиональных семей. То есть это когда один из супругов католик, второй - православный. Поэтому главное церковное торжество сегодня отмечает едва ли не половина христиан нашей страны. А в одном из самых западных регионов Беларуси - городском поселке Сопоцкин - практически и каждый дом. Ведь католиков тут около 90 %. И только здесь к Пасхе начинают готовиться месяца за три, чтобы встретить Воскрешение Спасителя с традиционными сапоцкинскими писанками.

Главный атрибут праздничного стола, конечно, крашеное яйцо. У местных хозяек - это особый вид искусства. Технология изготовления сопоцкинской писанки - под охраной государства. Она в списке историко-культурного наследия Беларуси как элемент нематериальной культуры. О светлом празднике - Елена Бормотова.





Яйцу здесь посвящен музей. Двухэтажное здание с колоннами - образец послевоенной советской архитектуры. Несколько сот квадратных метров под нематериальное культурное наследие Беларуси - сопоцкинскую писанку. Когда она зародилась - никто не скажет. Но яйца к Пасхе в особой технике здесь начали расписывать не одну сотню лет назад. Искусство передается из поколения в поколение. Как правило, по женской линии.



Музей насчитывает 1 700 яиц, расписанных в разной технике. Большинство - сопоцкинская писанка. Главное отличие - цвет. Оно черно-белое или черно-золотое. Зависит от исходного материала. На белом - рисунок белый, на желтом - золотой.









Анна Голубцова, мастер: "Пасха - это светлый радостный весенний праздник. Соответственно, ассоциация идет с чем? С солнышком, с цветочками, с чем-то еще. И, соответственно, они должны быть белые или радостные. Белый цвет. Черный цвет. А черный цвет ассоциируется обычно с грустью, с тем, что идет у нас Великий пост. Но черный цвет используется еще как плодородие".

Перед тем, как расписывать, яйца моют и варят вкрутую. Узор наносят гвоздиком. От толщины своеобразной кисти зависит диаметр линий и точек. Вместо красок - раскаленный пчелиный воск. На одно яйцо у мастера уходит минут 5. А вот черный цвет яйцо получает на следующем этапе.



Антонина Юрченя, мастер: "Краска - это кора дуба, кора ольхи и ржавое железо. Заливается кипятком и настаивается около двух месяцев, чтобы она почернела. Потом ее сливают. Можно добавить еще немного уксуса, потому что сейчас такие яйца, что за них не берется краска".

Чтобы краска успела к Пасхе прокиснуть и почернеть, ее нужно готовить максимум в феврале. Современные мастера используют и краски, которые продаются в магазине - тут палитра широкая. Но с химического красителя воск сходит вместе с цветом. Хранятся они достаточно долго.



Главное, не катать и не трогать яйцо, пока не высохнет нутро. Иначе - яичная война с известным ароматом. Сопоцкинские писанки дарили крестникам - как оберег на счастье. Чем изящнее и богаче узор - тем ценнее подарок. Обязательный ритуал - освящение в храме. Долгое время в Сопоцкине был лишь костел, поэтому ходили сюда и католики, и православные.



Вознесенский костел - сакральный памятник, который сочетает сразу несколько стилей: барокко, классицизм и готику. И сегодня исследователи ведут споры насчет даты возведения святыни. Разбежка - в полтора столетия. Или начало 17 века, или конец 18-го. Культовое здание, как и многие белорусские храмы, переходило от одной религии к другой. Здесь элементы римско-католической и православной веры. Памятник вписан в маршрут религиозного туризма Сопоцкина. Единственного поселка в Гродненском районе.







Сегодня Сопоцкин - один из самых западных населенных пунктов Беларуси. В 10 километрах на север - Литва. До Друскининкая рукой подать. На запад - Польша. Там Сувалки и Августов. До первого населенного пункта Европейского союза всего несколько километров. Городской поселок с тысячным населением не только крупный транзитный, но и туристический центр. Здесь уже разработано порядка 40 маршрутов для путешественников. В шаговой доступности один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - Августовский канал.



Канал, который по бассейнам Вислы и Немана соединяет Балтийское море с Черным. Его строили 15 лет более 7 тысяч человек. 101 километр, 18 шлюзов и 14 мостов. На территории Беларуси доступна лишь пятая часть.



Анна Голубцова, инструктор-методист Сопоцкинского туристического информационного центра: "На нашей местности всего лишь 20 % по сравнению с тем, что 80 % находится на территории Польши. Открыто для туристов на нашей территории - для таких, которые без виз - два шлюза. Это в Домбровке и Немново".

Августовский канал пополам делит так называемую Гродненскую пущу - еще один памятник природы. Для туристов доступны пешеходные, велосипедные, автомобильные и водные трассы. Они все пронумерованы. Есть паломнические маршруты и туры по памятникам архитектуры.