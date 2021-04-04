Автомошенники пришли в белорусские салоны проката и лизинговые компании

Источник материала: БT

54-летний уроженец Витебской области подозревается в афере на десятки тысяч долларов. На его счету - более 20 пропавших машин, а ущерб составляет около полумиллиона рублей. Мужчина брал авто в аренду у фирм и индивидуальных предпринимателей, а после GPS-трекеры переставали показывать местонахождение автомобиля.



Часть машин становилась донорами в Беларуси и шла на разборку, а часть перегоняли для продажи в Казахстан или Россию, где подобная схема широко применяется. Поиски авто и самих пострадавших продолжаются.



Как, задержав одного человека, следователи раскрыли целую преступную схему по финансовым займам, которая своей скрытностью больше напоминает наркобизнес? И почему арендные автомобили стали разменной монетой в теневых заработках? Расследование "Главного эфира" .



Деточкин нашего времени



Удивленный взгляд, спокойствие и невозмутимость на лице. Со стороны может показаться, что хулиганы напали на прохожего. Но 54-летнему уроженцу Витебской области известна причина конфликта. За 3 месяца мужчина взял в аренду почти 30 автомобилей. С тех пор местонахождение машин неизвестно. Его не раз ловили сами предприниматели и служба безопасности прокатных компаний, вызывали милицию. Но после почему-то отпускали.





Днем предприниматель Максим заключил с клиентом договор аренды, а уже ночью GPS-трекеры машины замолчали.











Максим, индивидуальный предприниматель: "По показаниям GPS, я обратил внимание, что автомобиль уезжает в Россию. Притом, что по договору было условие - запрет на выезд за границу, запрет на передачу третьим лицам. По показаниям спидометра была скорость 160-170 км/ч. Буквально через минут 20 после того, как автомобиль покинул Беларусь, GPS пропал. Это было в час ночи, я ему позвонил:





- Пропал сигнал GPS, мне нужно точно знать, куда она поехала.

– По работе попросил проехать. Сказал - приезд утром.

– Какой человек?

- Фамилия человека, либо я сейчас звоню в милицию?

– То есть, вы дали незнакомому человеку авто - выехать за границу?

– Он только что был в Могилеве и уехал в РФ. Связь пропала.

– Я не знаю, не думаю, что он сумасшедший, поедет в РФ и не приедет. Человек, который просил поехать. Он сказал, что в Оршу поедет.

– Машина в Орше даже не была. Она из Минска в Могилев, а потом в Россию.



После этого звонка клиент пропал, как и автомобиль Максима. Наутро минчанин пошел в милицию. Оказалось, что такие случаи не единичны. А на следующий день предпринимателю в интернете написал неизвестный, которому продали "шкоду" Максима от имени владельца. Мужчина просил выслать документы на авто, но, узнав об угоне, пользователь пропал.

Те компании, которые отслеживали свои авто, смогли вовремя забрать автомобиль у афериста. Среди таких счастливчиков была и Наталья. Уроженец Витебской области заключил договор аренды на авто якобы для работы в такси.

Наталья, замдиректора лизинговой компании: "Клиенты, которые работают в такси, у них пробеги от 300 км в день. А там были пробеги до 20 км. Все время он находился в районе пр. Победителей, там рядом казино".



Спустя неделю в офис позвонили перекупщики, рассказав, что их «Фольксваген-Поло» пытаются продать.





Наталья, замдиректора лизинговой компании: "Обратили внимание на один комплект ключей. В техпаспорте указана лизинговая компания. Нами было принято решение изъять автомобиль. Хотя это был последний оплаченный день аренды автомобиля".



Светлана, директор салона проката автомобилей: "Риск в этом бизнесе есть. Поэтому есть система безопасности - GPS-трекеры, бдительность сотрудников. Как только машина отъезжает из офиса, сотрудники отслеживают все движение по автомобилю".



Директор салона автопроката Светлана уверяет: они бы тоже лишились машины, но помогла тщательно отлаженная работа службы безопасности. Этот же человек взял машину в аренду на несколько дней, после продлил договор.







Светлана, директор салона проката автомобилей: "Как только он уехал, у нас есть сообщество свое – прокаты, владелица прокатной компании прислала паспорт этого гражданина и, говорит, что он кому-то известен. А он только минут 5 назад вышел из офиса. Менеджеры связались и уточнили, что этот гражданин в течение года арендовал несколько авто, пропал и перестал отвечать на звонки".



Клиента вернули в офис, туда же вызвали милицию. Мужчину задержали. На допросе обвиняемый признался: арендованные машины сдавал в тайные ломбарды. Взамен получал деньги.





Сделка "автомобиль в обмен на деньги" происходила тайно бесконтактным способом. В указанном месте водитель оставлял открытый автомобиль с полным пакетом документов. А через какое-то время на телефон приходило сообщение, где можно забрать деньги.



После история переписки очищалась. Если клиент вовремя не отдавал деньги с процентами – автомобиль пропадал. GPS-трекеры замолкали, машина исчезала. Кому фигурант передавал авто, задержанный не знает. А вот куда тратил сбережения, рассказал.



Андрей Мотолько, замначальника управления Следственного комитета Беларуси по г. Минску: "В ходе допроса мужчина пояснил, что все полученные средства тратил в различных игорных заведениях, в том числе казино".



Угоном арендных авто занимаются профессиональные группировки. Часть машин становится донорами в Беларуси и идет на разборку, после - продажу по запчастям. А часть перегоняют для продажи в Казахстан или Россию, где подробная схема широко распространена. Теперь обманутые предприниматели в растерянности, что им делать. Ведь страховка не покрывает случаи мошенничества.





Евгений Грачев, руководитель правового отдела интернет-портала "Автобизнес": "Если речь идет об обычной автогражданке, то рассчитывать на страховое возмещение не следует. При наличии договора КАСКО предусматривается выплата страховки в случае угона авто. В нашем случае имеет место мошенничество - иная форма хищения, при которой собственник добровольно передает ключи и документы. Поэтому рассчитывать на возмещение приходится только путем подачи иска в суд. Иск можно подать как при рассмотрении дела судом, так и отдельно. Такие иски госпошлиной облагаться не будут".



Сегодня поиск автомобилей продолжается, машины объявлены в розыск, в том числе на территории России. Ущерб около 0,5 млн рублей. Что же касается самого задержанного, ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. На его счету не только автоаферы. Свою сожительницу мужчина убедил заложить квартиру, деньги, предположительно, также проиграл в казино.