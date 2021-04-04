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"Мы - белорусы". Владислав Тетеренок

05.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые технологии и рациональный подход в каждой сфере нашей жизни - это уже мейнстрим. Но, безусловно, успех любого проекта часто зависит от нашего главного ресурса - людей. Наш следующий герой точно на своем месте. От работы его команды зависит будущее белорусского леса, согласитесь, стратегическая отрасль.

Владислав Тетеренок, директор Республиканского селекционно-семеноводческого центра, где готовят лучший посадочный материал с закрытой корневой системой. Своей работой они восполняют потребность в саженцах Гомельской, Минской и частично Гродненской областей. А еще ведут научную работу - в перспективе в нашей стране могут появиться кедровые леса. О работе по душе и больших планах - в нашем ролике "Мы - белорусы!"

 
 
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Новые технологии и рациональный подход в каждой сфере нашей жизни - это уже мейнстрим. Но, безусловно, успех любого проекта часто зависит от нашего главного ресурса...
 
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