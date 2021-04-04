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Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада.

Указ о применении подобных мер подписал Президент Беларуси. Документ призван защитить национальные интересы, что сегодня особенно важно, тем более, если посмотреть на соседей.





Экономическое чудо или долговая яма? Что стоит за успехами Варшавы и почему правящей партии доверяет все меньше поляков. Какая она - демократия по-польски, которую пытаются навязать Беларуси?







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какую демократию по-польски пытаются навязать Беларуси? Смотрите в понедельник в "Понятной политике" Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада. Да, Минск готов бороться за свое я, в том числе и экономическими инструментами, что подчеркивает пакет...