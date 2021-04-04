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Какую демократию по-польски пытаются навязать Беларуси? Смотрите в понедельник в "Понятной политике"

05.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада.

Да, Минск готов бороться за свое я, в том числе и экономическими инструментами, что подчеркивает пакет ограничительных мер.
Указ о применении подобных мер подписал Президент Беларуси. Документ призван защитить национальные интересы, что сегодня особенно важно, тем более, если посмотреть на соседей.

Экономическое чудо или долговая яма? Что стоит за успехами Варшавы и почему правящей партии доверяет все меньше поляков. Какая она - демократия по-польски, которую пытаются навязать Беларуси?

Наконец, почему Варшава и Брюссель не могут найти общий язык и за что критикует союзника Европейский союз? Разберем на конкретных фактах в "Понятной политике"в понедельник после "Панорамы".

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь ввела ответные санкции против стран Запада. Да, Минск готов бороться за свое я, в том числе и экономическими инструментами, что подчеркивает пакет...
 
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