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"Диспозиция". Предстоящие учения армий стран НАТО "Защитник Европы - 2021"
05.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Это крупнейшие маневры альянса за последние годы. И уже в эти дни огромный военный механизм Запада пришел в движение.
В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Итак, началось… Страны НАТО вошли в активную фазу подготовки к учению "Защитник Европы - 2021". Наперекор локдауну, навстречу рассвету бодро плывут из США сотни орудий, бронированных машин, оборудование. В первой партии транспортными кораблями перебрасывается порядка 1 200 единиц техники. Ворота распахнули 4 европейских морских порта. В Албании, Хорватии, Греции, Черногории и Словении развернуты 5 логистических центров. В апреле также планируется расконсервировать запасы американской армии на базах в Германии, Италии, Нидерландах. 12 стран нашего континента начнут принимать заокеанских солдат на своих аэродромах. И все это добро, вся эта цивилизация, как всегда, двинется эшелонами да колоннами дальше, на восток. В том числе, к активистам во все страны Балтии и, конечно, Польшу. Всего в маневрах, которые пройдут в мае-июне, примут участие до 30 тыс. военнослужащих из 26 государств.
Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО: "Мы проводим серьезное усиление. Мы развернули боевые группы в восточной части Североатлантического союза, мы проводим больше учений, и мы активизируем сотрудничество с партнерами, такими как Грузия и Украина. Я думаю, что это посылает четкий сигнал любому потенциальному противнику НАТО".
Кстати, нарастание военной активности у нашей южной соседки, можно сказать, к сроку. Как раз в стране неспокойно. Словно в августе-сентябре прошлого года, только касательно Беларуси. Ну да это, понятное дело, случайно. Бывает.
А любопытно разделение оценок сути учений. С западной стороны генералы перетасовывают туманные фразы о важности коллективного реагирования на любой кризис, аналитики как всегда противоречат друг другу на ток-шоу, а вот политики и журналисты на редкость единодушны - держат речь об оборонительном статусе и сдерживании агрессивной России. Тем более уже выяснили: Путин - убийца.
"США с НАТО, несомненно, будут снова отрабатывать защиту восточного фланга от России, а та с Белоруссией готовить учебную контратаку, возможно, даже подразумевающую нанесение упреждающего удара".
Именно такова нынче картина. Мир вскарабкался на лезвие бритвы. Чтобы не порезаться, полезно промывать глаза и четко понимать, какая складывается диспозиция.
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Это крупнейшие маневры альянса за последние годы. И уже в эти дни огромный военный механизм Запада пришел в движение. Направление - восточное. Причем баланс сил...
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