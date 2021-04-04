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На неделе приняли 11 новых законопроектов
05.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Острые вопросы на неделе звучали и в Овальном зале. Депутаты и сенаторы открыли весеннюю сессию, тут же приняв более десятка новых законопроектов.
Казалось бы, к чему такая спешка? Но есть вопросы, которые не терпят отлагательств. Уроки минувшего года показали: нужно четко определить правовые рамки для новых вызовов, с которыми пришлось столкнуться. В том числе и нам - журналистам! Кто мог подумать, что в общий доступ попадут персональные данные тысяч наших граждан, а угрозы станут частью не только профессионального, но и личного пространства. Фейки, экстремизм, поклонение нацистским идеям, призывы к забастовкам и массовым беспорядкам - депутаты готовы дать отпор деструктиву буквой закона. Уже весной.
Итак, подытожим главное. Не допустить героизации нацизма. Здесь вряд ли нужно объяснять, что таким идеям нет прощения. Ни тогда - в горячие 40-е, ни сегодня, когда ценность мира лишь растет.
Одним словом, на многое раньше закрывали глаза. Но либеральный подход, которым грешило белорусское законодательство, больно бьет и по людям, и по национальным интересам. А ведь зарубежный правовой опыт куда более жесткий!
Тем временем местным стражам порядка расширили права на применение оружия. Россия тоже не остается в стороне. Здесь выросли санкции за неповиновение правоохранителям и силовым органам на митингах. Под запретом - умышленная блокировка улиц, помехи движению - за это предусмотрено до 10 лет тюрьмы. За клевету в интернете - до 5.
В общем, Россия, где впереди еще важные электоральные гонки, заблаговременно заручается поддержкой закона. Ведь игра в либерализм тут может дорого стоить!
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Острые вопросы на неделе звучали и в Овальном зале. Депутаты и сенаторы открыли весеннюю сессию, тут же приняв более десятка новых законопроектов. Казалось бы,...
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