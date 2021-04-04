На неделе приняли 11 новых законопроектов

Источник материала: БT

Острые вопросы на неделе звучали и в Овальном зале. Депутаты и сенаторы открыли весеннюю сессию, тут же приняв более десятка новых законопроектов.



Казалось бы, к чему такая спешка? Но есть вопросы, которые не терпят отлагательств. Уроки минувшего года показали: нужно четко определить правовые рамки для новых вызовов, с которыми пришлось столкнуться. В том числе и нам - журналистам! Кто мог подумать, что в общий доступ попадут персональные данные тысяч наших граждан, а угрозы станут частью не только профессионального, но и личного пространства. Фейки, экстремизм, поклонение нацистским идеям, призывы к забастовкам и массовым беспорядкам - депутаты готовы дать отпор деструктиву буквой закона. Уже весной.



Итак, подытожим главное. Не допустить героизации нацизма. Здесь вряд ли нужно объяснять, что таким идеям нет прощения. Ни тогда - в горячие 40-е, ни сегодня, когда ценность мира лишь растет.



Отдельный закон прописал четкий запрет на таких "героев", а также на финансирование и деятельность организаций, занимающихся пропагандой нацизма, в том числе в интернете. Мониторинг соблюдения законов в этой части теперь обязателен. Появится перечень нацистской символики и атрибутики.



Законы расширят понятие "экстремизм". Теперь это в том числе действия, посягающие на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность. Признавать группы граждан экстремистскими формированиями уполномочили не только суды, но еще милицию и КГБ.



Прокурорам разрешили приостанавливать деятельность таких организаций и подавать иски в суд. Причем, такие дела рассмотрят в ускоренном порядке - дается максимум месяц, чтобы принять решение.



И еще один важный момент, на который обращает внимание Генпрокуратура: всем причастным к работе экстремистской структуры, в том числе за ее финансирование и вербовку, будет грозить уголовная ответственность. Ранее таким образом наказывали только за создание и руководство экстремистским формированием.











Протестная активность в стране стала спусковым крючком для корректировок закона о массовых мероприятиях. Предложено отменить уведомительный порядок их организации и проведения - т.е. разрешить может местный орган власти, но он строго определит места, рекомендуемые для массовых сборов. К тому же будет действовать прямой запрет публичных призывов к организации и проведению массового мероприятия в СМИ, соцсетях или интернете. Также вводятся табу на стримы, если митинг проводят в обход законодательства.

Одним словом, на многое раньше закрывали глаза. Но либеральный подход, которым грешило белорусское законодательство, больно бьет и по людям, и по национальным интересам. А ведь зарубежный правовой опыт куда более жесткий!



Так, Великобритания расширила полномочия полиции. Чтобы разогнать массовую акцию, достаточно лишь подозрения, что она создает помехи людям. И это касается даже одиночных протестов. Причем, сами полицейские устанавливают временные рамки массовых мероприятий. Во Франции запретили даже публиковать фото полицейских - виновным грозят тюрьмой и штрафом в 45 тысяч евро!



Тем временем местным стражам порядка расширили права на применение оружия. Россия тоже не остается в стороне. Здесь выросли санкции за неповиновение правоохранителям и силовым органам на митингах. Под запретом - умышленная блокировка улиц, помехи движению - за это предусмотрено до 10 лет тюрьмы. За клевету в интернете - до 5.





В общем, Россия, где впереди еще важные электоральные гонки, заблаговременно заручается поддержкой закона. Ведь игра в либерализм тут может дорого стоить!