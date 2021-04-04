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Найден военнослужащий, сбежавший с полигона на грузовике

05.04.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 апреля. 19-летний военнослужащий Александр Караткевич, бежавший с полигона на грузовике, найден, сообщила пресс-служба МВД.

"4 апреля около 20.00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата. На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего. В настоящий момент он задержан, с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия", — отмечается в релизе.

О бегстве военнослужащего сообщила утром 3 апреля пресс-служба Минобороны. Было высказано предположение, что он направился к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район. "По направлению движения автомобиля оперативно был объявлен план "Перехват". Автомобиль найден на обочине проезжей части", — говорилось в сообщении. Как отмечали в оборонном ведомстве, военнослужащий не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 апреля. 19-летний военнослужащий Александр Караткевич, бежавший с полигона на грузовике, найден, сообщила пресс-служба МВД. "4 апреля около 20.00 к...
 
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