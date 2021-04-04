Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 апреля. Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе Минской области, сообщил Следственный комитет.

Инцидент произошел днем 4 апреля возле деревни Житьково. По предварительным данным, мальчик и его семилетняя сестра находились на берегу реки Сха и бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема. Сестра ненадолго отошла, а когда вернулась, брата на берегу уже не было. Ребенка без признаков жизни извлекли из воды ниже по течению работники райотдела по чрезвычайным ситуациям.

Проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисовском районе утонул пятилетний мальчик Минск, 4 апреля. Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе Минской области, сообщил Следственный комитет. Инцидент произошел днем 4 апреля возле деревни...

БелаПАН.