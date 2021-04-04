|
В Борисовском районе утонул пятилетний мальчик
05.04.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 апреля. Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе Минской области, сообщил Следственный комитет.
Инцидент произошел днем 4 апреля возле деревни Житьково. По предварительным данным, мальчик и его семилетняя сестра находились на берегу реки Сха и бросали хлеб в воду. Родители отдыхали вблизи водоема. Сестра ненадолго отошла, а когда вернулась, брата на берегу уже не было. Ребенка без признаков жизни извлекли из воды ниже по течению работники райотдела по чрезвычайным ситуациям.
Проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 апреля. Пятилетний мальчик утонул в Борисовском районе Минской области, сообщил Следственный комитет. Инцидент произошел днем 4 апреля возле деревни...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)