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Весны еще не ждите. Какой будет погода в Витебске на новой неделе

05.04.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Апрель не спешит порадовать нас весенним солнцем и погожей погодой: на новой рабочей неделе будет пасмурно, ожидаются снег, дождь, будет умеренно тепло, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Юрий Шепелев

В понедельник до +8°C, облачно, без осадков. Ветер порывами до 17 метров в секунду.

Во вторник температура воздуха +5…7°C. Дождь и мокрый снег.

В среду термометр покажет только +1…3°C. В прогнозе сильный мокрый снег.

В четверг днем до +6°C. Ветрено, мокрый снег.

В пятницу ночью до -2°C, метель. Днем воздух прогреется до +7°C, без осадков.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Апрель не спешит порадовать нас весенним солнцем и погожей погодой: на новой рабочей неделе будет пасмурно, ожидаются снег, дождь, будет умеренно тепло.
 
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