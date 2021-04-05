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Весны еще не ждите. Какой будет погода в Витебске на новой неделе
05.04.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Апрель не спешит порадовать нас весенним солнцем и погожей погодой: на новой рабочей неделе будет пасмурно, ожидаются снег, дождь, будет умеренно тепло,
В понедельник до +8°C, облачно, без осадков. Ветер порывами до 17 метров в секунду.
Во вторник температура воздуха +5…7°C. Дождь и мокрый снег.
В среду термометр покажет только +1…3°C. В прогнозе сильный мокрый снег.
В четверг днем до +6°C. Ветрено, мокрый снег.
В пятницу ночью до -2°C, метель. Днем воздух прогреется до +7°C, без осадков.
Хорошей недели, друзья!
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Апрель не спешит порадовать нас весенним солнцем и погожей погодой: на новой рабочей неделе будет пасмурно, ожидаются снег, дождь, будет умеренно тепло.
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