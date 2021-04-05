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Похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на этой неделе
05.04.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Бресте резко похолодает, предупреждает
В понедельник будет переменная облачность и +13°С. Днем усилится ветер, порывы будут достигать 17 м/с.
Во вторник небо затянет тучами, температура воздуха опустится до +6°С. Возможен дождь.
В среду будет переменная облачность и +7°С. Возможен дождь. Вероятность осадков составляет 63%.
В четверг будет небольшая облачность. Днем: +8°С.
Закончится неделя солнечной пятницей. Столбик термометра днем поднимется до +10°С.
Хорошей недели!
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