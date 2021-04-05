Похолодание и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Бресте резко похолодает, предупреждает pogoda.by .



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В понедельник будет переменная облачность и +13°С. Днем усилится ветер, порывы будут достигать 17 м/с.

Во вторник небо затянет тучами, температура воздуха опустится до +6°С. Возможен дождь.

В среду будет переменная облачность и +7°С. Возможен дождь. Вероятность осадков составляет 63%.

В четверг будет небольшая облачность. Днем: +8°С.

Закончится неделя солнечной пятницей. Столбик термометра днем поднимется до +10°С.

Хорошей недели!